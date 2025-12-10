Трамп грубо обозвал Байдена

Трамп устроил опрос, как следует говорить о Байдене Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп грубо оскорбил своего предшественника Джо Байдена. Произошло это во время выступления на митинге сторонников в штате Пенсильвания.

«Обычно выигрывает продажный Джо, я удивлен. Для меня он сонный сукин сын, который разрушил нашу страну», — заявил Трамп. Его слова приводит телеканал Fox News. Помимо этого лидер штатов устроил опрос, как следует говорить о Байдене. Среди вариантов предлагались «сонный» и «продажный».