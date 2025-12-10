У ВСУ набирает популярность розовая экипировка с Hello Kitty

ВСУ могут приобрести розовую экиперовку у украинских военторгов, указано в материале Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВСУ могут приобрести розовую экипировку у военторгов. Это следует из данных социальных сетей украинских военторгов.

В украинских военторговых аккаунтах в социальных сетях представлен широкий ассортимент тактической одежды и снаряжения розового цвета. В частности, покупателям предлагаются розовые наушники с функцией шумоподавления, магазины для патронов, сигнальные маячки, нашивки, компасы, обложки для документов, а также чехлы для бронеплит.

В качестве отзывов публикуются фотографии солдат ВСУ, которые находятся на позициях в розовой форме. Об этом сообщало РИА Новости.

Продолжение после рекламы