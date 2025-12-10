Европа уже столкнулась с нехваткой газа РФ этой зимой: как на Западе будут выживать после полного отказа

Европа уже страдает от нехватки российского газа, отмечают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В начале декабря Совет Евросоюза (ЕС) и Европарламент сделали совместное заявление, в котором объявили, что начинают процесс отказа от поставок российского газа. Согласно планам, уже в 2027 году в Европе намерены полностью завершить процесс перехода. Насколько на Западе на самом деле готовы отказаться от российского газа и как они будут выживать уже этой зимой — в материале URA.RU.

Европа уже сталкивается с нехваткой газа

По данным Ассоциации операторов подземных хранилищ, ситуация с запасами газа в Европе вызывает серьезные опасения. На середину октября 2025 года хранилища в Германии были заполнены лишь на 75%, в Нидерландах — на 73%, что ниже ожидаемых и рекомендуемых Еврокомиссией уровней.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что в случае экстремально холодной зимы, подобной 2009-2010 годам, запасов в Германии может хватить только до середины января. Общеевропейский уровень заполнения в 82.8% также отстает от графика, а в некоторые дни отбор газа уже превышает закачку.

Продолжение после рекламы

ЕС и так получает теперь меньше российского газа по вине Украины

Объемы российского трубопроводного газа, долгое время бывшего основой энергобаланса, резко упали. Как уточнил Игорь Юшков, после прекращения Украиной транзита с 1 января 2025 года, газ из России поступает только по одной нитке «Турецкого потока» — около 16.5–17 млрд куб. м в год. Это лишило Европу оперативных объемов, критичных в пик потребления. Основными трубопроводными поставщиками стали Норвегия, Алжир и Азербайджан, но их мощности ограничены. Компания South Stream Transport (SST) B. V, выступающая оператором газопровода «Турецкий поток» и контролируемая «Газпромом», запускает процедуру перемещения своего головного офиса из Нидерландов в Венгрию, передает Pravda.ru.

Дефицит компенсируется сжиженным природным газом (СПГ), в основном из США и Катара. При этом, как подчеркивает Юшков, Россия сохраняет второе место по поставкам СПГ на европейский рынок. Однако глобальный рынок СПГ устроен просто: «где выше цены, там и сырье». Это вынуждает Европу вступать в ценовую конкуренцию с Азией, прежде всего с Китаем, что неизбежно держит цены на высоком уровне. Европа покупает энергоносители втрое дороже российских, передает MK.RU.

Ущерб в том числе и экономический

Высокие цены на энергию, поддерживаемые дефицитом, уже наносят ущерб экономике. По мнению Юшкова, это «порождает новую волну деиндустриализации». Предприятия становятся неконкурентоспособными на фоне производителей из стран с более дешевыми энергоносителями.

Например, в Италии исторические производства вроде муранского стекла «дышат на ладан», как заявил основатель компании Wave Murano Glass Роберто Белтраме, из-за четырехкратного роста цен на газ. В Германии массово закрываются рестораны и пекарни.

Ситуация с нехваткой газа также сказывается и банально на отоплении. Во Франции, согласно Le Figaro, 35% жителей уже жалуются на проблемы с отоплением из-за дороговизны, передает Пятый канал. Дополнительным фактором давления на цены, как отмечается в анализе, стал возросший импорт газа из Европы на Украину, который также поддерживает высокий спрос.

Позиция России: нерациональная политика ЕС

В Москве в целом считают политику Брюсселя нерациональной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ от российского газа означает, что «Европа будет зависеть от газа, который стоит дороже».

Причем эксперты также отмечают, что несмотря на желание европейских стран отказаться от газа РФ, Москва все равно имеет свои преимущества. Эксперт Игорь Юшков указывает, что высокие цены в краткосрочной перспективе выгодны России, увеличивая доходы бюджета от экспортных пошлин.

Продолжение после рекламы

Россия продлила механизм расчетов в рублях через российские банки для недружественных стран до 2026 года, оставляя возможность для взаимодействия. Российский президент Владимир Путин разрешил иностранцам оплачивать поставки не только через Газпромбанк, но только до 1 апреля.