Россиянам прочат рост благосостояния в 2026 году

Более 70 процентов семей могут рассчитывать на рост доходов в 2026 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экономисты прочат россиянам рост благосостояния в 2026 году. Более 70 % семей могут увидеть увеличение реальных доходов. Такой прогноз дает экс‑сенатор Ольга Епифанова, эксперт Агентства стратегических инициатив.

«Сохраняющаяся экономическая динамика указывает на то, что в 2026 году рост реальных доходов россиян, вероятнее всего, продолжится, хотя его темпы будут несколько ниже, чем в предыдущие периодами. Если текущие макроэкономические условия сохранятся, доля семей, чьи доходы реально увеличатся, может превысить 70 % от общего числа», — сообщила экс‑сенатор, председатель Социал‑демократического союза женщин России, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова «Газете.ru».

Епифанова назвала ключевые факторы роста благосостояния. Это повышение зарплаты в государственном секторе, расширение промышленного производства, активные программы поддержки малообеспеченных граждан, рост внутреннего потребления, стимулирующий развитие малого и среднего бизнеса, а также индексацию социальных выплат и стремление к выравниванию зарплат по отраслям.

Продолжение после рекламы

При этом эксперт предупредила о рисках чрезмерного потребительского оптимизма, который может привести к увеличению кредитной нагрузки и нерациональным расходам. Для предотвращения подобных последствий необходимы взвешенная денежно‑кредитная политика, контроль инфляции и развитие финансовой грамотности. По данным Банка России, с 2022 по 2024 год реальные доходы выросли у 65 % российских семей.