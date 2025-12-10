Россиянам объяснили, каким сотрудникам положен отпуск по желанию в удобное время
В РФ поддержка беременных женщин и семей с детьми является приоритетно реализуемой задачей
Сотрудники, у которых трое и более детей в возрасте до 18 лет, вправе уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время до достижения младшим ребенком 14 лет. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Эксперт напомнил, что эта гарантия действует независимо от утвержденного графика отпусков и распространяется на работающих родителей многодетных семей по всей стране.
«Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Вплоть до достижения младшим из детей возраста 14 лет», — пояснил собеседник RT.
Также специалисту, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, являющимися инвалидами I группы, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время. Продолжительность — до 14 календарных дней, отметил Балынин.
По его словам, дополнительные отпуска без сохранения зарплаты предоставляются сверх основного отпуска и могут присоединяться к нему либо использоваться отдельно в течение года. Конкретный порядок — по частям или одной «длинной» паузой — закрепляется во внутренних документах работодателя и коллективных соглашениях. Эксперт добавил, что для получения льготного отпуска сотруднику необходимо подтвердить статус документами.
Ранее аналитики обращали внимание, что при планировании отпуска важно учитывать не только льготы, но и финансовую выгоду. Так, в 2026 году максимальные отпускные можно получить, выбирая месяцы с наибольшим числом рабочих дней — апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.
- Славян10 декабря 2025 08:41У нас в бизнесе все настолько хорошо, чтобы сделать предприятия независимыми от руководителя, но зависимыми от работников?