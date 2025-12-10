Трамп затанцевал после речи об экономике. Видео
Трамп, после окончания своей речи, стал танцевать
Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore
Президент США Дональд Трамп после окончания речи об экономике на митинге сторонников в Пенсильвании начал танцевать. Сделал он это в эфире американского телеканала.
Трансляция с выступлением Трампа и его танцем велась на телеканале Fox News. На этом же митинге в Пенсильвании Трамп уже привлекал внимание общественности высказываниями в адрес своего предшественника Джо Байдена, назвав его «сонным сукиным сыном» и «продажным Джо», а также устроив опрос среди сторонников, как лучше его называть.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.