Трамп за 1,5 часа выступления ни разу не вспомнил про Украину

Трамп не упомянул конфликт на Украине во время выступления Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге сторонников в Пенсильвании вспомнил про страны, между которыми остановил конфликт. Однако за 1,5 часа он ни разу не поднял тему конфликта на Украине. Произошло это в эфире американского телеканала.

«За 10 месяцев я положил конец восьми войнам, включая войны в Косово, Сербии, Пакистане и Индии, они яростно сражались. Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, но вы не знали об этом, Армения и Азербайджан», — заявил Трамп. Сделал он это в эфире телеканала Fox News.