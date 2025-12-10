В Совете Федерации придумали, как бороться с нарушающими ПДД самокатчиками
Получение водительских прав для самокатчиков - избычное требование, уверен сенатор Шейкин
В России водители маломощных электросамокатов должны проходить тесты на знание ПДД. С таким предложением выступил замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. При этом он подчеркнул, что введение водительских прав для таких участников дорожного движение — избыточно.
«Я предлагал делать какие-то тесты <...> при получении разрешения на езду [на электросамокатах], какой-то элементарный тест <…> должен сдать [водитель], какие-то базовые хотя бы знания правил дорожного движения», — рассказал Шейкин ТАСС.
Свою позицию он пояснил тем, что электросамокаты такие же участники дорожного движения, что и машины, водители и мопеды. Однако перед введение тестов ПДД нужно изучить опыт иностранных государств, чтобы найти «баланс между безопасностью пешехода, водителя» и особенностями движения транспорта.
Ранее Шейкин анонсировал, что законопроект, предполагающий установление ответственности за нарушения при использовании электросамокатов, должен быть принят весной 2026 года, пишет «Ридус». При этом некоторые законодатели предлагают полностью запретить данный вид транспорта. На это негативно отреагировали в Минтрансе.
