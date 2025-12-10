В Совете Федерации придумали, как бороться с нарушающими ПДД самокатчиками

Получение водительских прав для самокатчиков - избычное требование, уверен сенатор Шейкин Фото: Илья Московец © URA.RU

В России водители маломощных электросамокатов должны проходить тесты на знание ПДД. С таким предложением выступил замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. При этом он подчеркнул, что введение водительских прав для таких участников дорожного движение — избыточно.

«Я предлагал делать какие-то тесты <...> при получении разрешения на езду [на электросамокатах], какой-то элементарный тест <…> должен сдать [водитель], какие-то базовые хотя бы знания правил дорожного движения», — рассказал Шейкин ТАСС.

Свою позицию он пояснил тем, что электросамокаты такие же участники дорожного движения, что и машины, водители и мопеды. Однако перед введение тестов ПДД нужно изучить опыт иностранных государств, чтобы найти «баланс между безопасностью пешехода, водителя» и особенностями движения транспорта.

Продолжение после рекламы