Регионы России стали тратить больше денег на людей

В российских регионах растут и доходы, и расходы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Увеличение темпов роста расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ обусловлено расширением программ социальной поддержки отдельных категорий населения, а также наращиванием финансирования социальной сферы. Значение цифр, опубликованных Счетной палатой по итогам девяти месяцев 2025 года, объяснил Минфин.

«Повышение расходов на 15,4% зафиксировано в 83 регионах России. В том числе траты субъектов на национальную экономику возросли на 19,1%, жилищно-коммунальное хозяйство — на 11,3%, образование — на 12,8% и социальную политику — на 21,4%», — пояснили специалисты министерства в беседе с «Парламентской газетой».

Аналитики рост собственных доходов регионов связывают прежде всего с увеличением поступлений по основным видам налогов и неналоговых доходов. Так, поступления по НДФЛ выросли на 13,9%, по имущественным налогам — на 6%, по акцизам — на 15,5%, по НДПИ — на 51%, по налогам на совокупный доход — на 11%, а доходы от размещения средств бюджетов — на 47%.

