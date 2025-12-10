Трамп предрек Европе уничтожение

Европе нужно быть осторожнее, заявил Трамп Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Иммиграционная политика и энергетика разрушают Европу. Это может привести к ее уничтожению. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«С Европой происходит много плохого. У них очень плохая иммиграционная политика, она разрушает нашу прекрасную Европу. <...> Я даю им бесплатный совет: надо быть осторожнее, поскольку иммиграция и энергетика уничтожат Европу», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News, который ведется в соцсети X.