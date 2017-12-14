В СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата горсовета Карталов. Народный избранник подозревается в совершении преступления по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.
«По версии следствия, 25 октября 2017 года подозреваемый в ходе конфликтной ситуации на автодороге в городе Карталы нанес местному жителю травмы, причиняющие легкий вред здоровью», — пояснили в следственном управлении. Как ранее сообщало «URA.RU», речь идет о директоре местной спортивной школы, тренере по греко-римской борьбе Сергее Жидееве. В социальных сетях было выложено видео драки, снятое очевидцами — двое мужчин бьют друг друга, а разнимают их сотрудники полиции.
Жидеев дал газете «Карталинская новь» свои пояснения. По словам депутата, он выезжал с боковой дороги на главную, когда его «подрезал» другой водитель и чуть не случилось ДТП. Но именно второй участник, как утверждает Жидеев, остановился на светофоре и начал предъявлять претензии. «Подошедшие полицейские сразу обратили внимание на неправомерные действия второго водителя», — заявляет депутат. Жидеев также опроверг сообщения в комментариях, что он был пьян в момент инцидента. В следственном отделе подтвердили, что оснований для проверки депутата не трезвость у полицейских не было.
По данным «URA.RU», инцидент 25 октября закончился миром. Водители разошлись и не стали предъявлять друг к другу претензий. Но позже второй участник написал на Жидеева заявление в полицию.
ВИДЕО: Андрей Дуб