«Ак Барс» всухую обыграл лидера КХЛ магнитогорский «Металлург»

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска проиграл на выезде казанскому «Ак Барсу». Счет встречи — 4:0 в пользу команды из Татарстана. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Четыре гола принадлежат хозяевам поля. Первый забил Дмитрий Яшкин на 31-й минуте встречи. Второй — Радэль Замалтдинов на 32-й минуте. Илья Карпухин одолел ворота магнитогорцев на 45 минуте встречи. Четвертая шайба принадлежит ему же», — сообщает корреспондент URA.RU, который следил за матчем.

Игра состоялась в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между лидерами Восточной конференции. «Ак Барс» на начало матча занимал вторую строчку и отставал от «Металлурга», который был первым, на три очка.

Хоккейный клуб «Металлург» сохраняет первое место в общей турнирной таблице КХЛ, набрав 32 очка. На второй позиции располагается «Ак Барс», в активе которого после последнего матча 31 балл. Казанская команда установила новый клубный рекорд, одержав одиннадцатую победу подряд.