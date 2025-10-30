В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за отсутствия воды в поселке на берегу озера

В поселке на берегу озера нет воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Аргаяшском районе Челябинской области возбуждено уголовное дело из-за отсутствия водоснабжения в поселке Увильды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

«В ходе мониторинга СМИ и соцсетей выявлена публикация, в которой сообщается об отсутствии в поселке Увильды надлежащего водоснабжения. Теплосети находятся в изношенном состоянии, при этом администрация Аргаяшского района мер должного реагирования на обращения жителей не принимает. По данному факту следователем следственного отдела по городу Кыштым СУ СК России по Челябинской области по поручению и.о. руководителя управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)». — сообщается в telegram-канале управления.