В Челябинске на 25% выросли продажи новых зимних нешипованных шин
На шипованные приходится 37% продаж
В Челябинске в сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года продажи зимних нешипованных шин выросли на 25%. Тем не менее шипованные зимние шины берут лучше. На них приходится 37% продаж, в то время как на нешипованные — 24%, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«В Челябинске из нешипованных моделей заметнее всего выросли продажи шин марки Michelin — в 2,5 раза. Новый комплект из четырех покрышек этого бренда в среднем стоил 36 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.
Второе место занимают шины Triangle. Продажи данной модели увеличились на 68%, их стоимость — 10 000 рублей. На третьем месте — шины Yokohama. Их продают по 18 000 рублей за комплект. Продажи шин данной модели выросли на 44%.
Как отмечают в пресс-службе, фрикционные шины пользуются спросом из-за изменений климата. В последнее время зимы не такие холодные и снежные как раньше. Еще одна причина популярности нешипованных шин — увеличение числа полноприводных автомобилей на дорогах Челябинска.
На нешипованной резине ими легче управлять. При этом лучше всего продавались шипованные шины бренда Triangle. Продажи таких покрышек в Челябинске выросли на 87%. Комплект в среднем стоил 13 000 рублей. Также на 2% активнее покупали шины Yokohama. Новый шипованный комплект в среднем стоил 24 000 рублей.
