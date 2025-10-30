Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Похолодает резко: синоптики рассказали, какая погода ждет челябинцев в длинные выходные

В Челябинске к 4 ноября температура опустится до минус 10 градусов
30 октября 2025 в 06:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мороз придет в Челябинск в начале ноября

Мороз придет в Челябинск в начале ноября

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В длинные выходные со 2 по 4 ноября, приуроченные к Дню народного единства, жителей Челябинска ожидает резкое похолодание. Температура воздуха опустится до минус 10 градусов ночью 4 ноября. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».

«Столбик термометра начнет постепенно опускаться к концу рабочей недели. В воскресенье, 2 ноября, в Челябинске похолодает до нуля градусов днем и минус 2 ночью. На следующий день будет минус 4 с понижением до минус 8 в темное время суток. Во вторник, 4 ноября, похолодает до минус 7 днем и минус 10 ночью», — говорится в прогнозе метеорологов.

В ноябрьские праздники на смену пасмурной погоде с осадками придут солнечные дни. Ветер будет достигать 10 метров в секунду.

Продолжение после рекламы

Как ранее писало URA.RU, в начале ноября прогнозируется сильный ветер. Пойдет мокрый снег с дождем.  

Челябинцев ожидает резкое похолодание в начале недели с 3 ноября

Фото: скрин с сайта «Гисметео» https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/10-days/

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал