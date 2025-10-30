Похолодает резко: синоптики рассказали, какая погода ждет челябинцев в длинные выходные
Мороз придет в Челябинск в начале ноября
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В длинные выходные со 2 по 4 ноября, приуроченные к Дню народного единства, жителей Челябинска ожидает резкое похолодание. Температура воздуха опустится до минус 10 градусов ночью 4 ноября. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».
«Столбик термометра начнет постепенно опускаться к концу рабочей недели. В воскресенье, 2 ноября, в Челябинске похолодает до нуля градусов днем и минус 2 ночью. На следующий день будет минус 4 с понижением до минус 8 в темное время суток. Во вторник, 4 ноября, похолодает до минус 7 днем и минус 10 ночью», — говорится в прогнозе метеорологов.
В ноябрьские праздники на смену пасмурной погоде с осадками придут солнечные дни. Ветер будет достигать 10 метров в секунду.
Как ранее писало URA.RU, в начале ноября прогнозируется сильный ветер. Пойдет мокрый снег с дождем.
Челябинцев ожидает резкое похолодание в начале недели с 3 ноября
Фото: скрин с сайта «Гисметео» https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/10-days/
