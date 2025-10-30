Похолодает резко: синоптики рассказали, какая погода ждет челябинцев в длинные выходные

В длинные выходные со 2 по 4 ноября, приуроченные к Дню народного единства, жителей Челябинска ожидает резкое похолодание. Температура воздуха опустится до минус 10 градусов ночью 4 ноября. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».

«Столбик термометра начнет постепенно опускаться к концу рабочей недели. В воскресенье, 2 ноября, в Челябинске похолодает до нуля градусов днем и минус 2 ночью. На следующий день будет минус 4 с понижением до минус 8 в темное время суток. Во вторник, 4 ноября, похолодает до минус 7 днем и минус 10 ночью», — говорится в прогнозе метеорологов.