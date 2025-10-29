Челябинские РЭО ГАИ не будут работать три дня
Автомобилистов ждут на прием 1 ноября
Госавтоинспекция Челябинской области опубликовала график своей работы в предстоящие предпраздничные, выходные и праздничные дни с 1 по 4 ноября. Информация появилась на telegram-канале ведомства.
«Регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений будет осуществляться в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области в рабочий день 1 ноября до 17 часов. 2,3,4 ноября — выходные дни», — говорится в сообщении.
В то же время 2-е отделение МРЭО в МФЦ на Университетской набережной, 125 в Челябинске будет работать по графику МФЦ: 1 ноября — рабочий день до 18:00 часов, а дни со 2 по 4 ноября — выходные.
На официальном сайте Госавтоинспекции сервис проверки транспорта позволяет не только проверить авто на наличие розыска и ограничений, но и историю регистрации в Госавтоинспекции и участие в ДТП. Часть услуг ГАИ можно получить и через Госуслуги — там можно выбрать подходящее подразделение, дату и время посещения РЭО. Выбранное водителем подразделение проверит наличие оснований для отказа, разошлет запросы по межведомственным каналам, а также выставит счет-квитанцию на оплату госпошлины с реквизитами.
