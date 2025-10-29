Экс-жена Гуфа Айза выходит замуж за челябинского нефтяника
Кольцо Айза получила в прямом эфире шоу «Ставка на любовь»
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Бывшая супруга рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Айза-Лилуна Ай получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного — уроженца Челябинска Степана Кузьменко. Момент помолвки попал в эфир шоу «Ставка на любовь», где сейчас участвует пара.
«Я хотел сказать, что у нас с Айзой сегодня 10 месяцев. Спасибо тебе за это время. Я тебя очень сильно люблю, ты — самая лучшая женщина. Я уверен, что хочу с тобой прожить жизнь, полную любви и радости», — заявил Кузьменко в своей речи .
Айза ответила согласием. Позже блогерша выложила видео из эфира с подписью: «Ставка Айзы на любовь точно сыграла».
«Ты правда сделал мне предложение? Ты даже не предупредил! Я думала, ты расстаться хочешь», — ответила Айза в эфире.
Съемки шоу проходят на Бали, где пара живет последние месяцы. Айза и Степан вместе десять месяцев. О романе с ним блогерша рассказала в сентябре 2024 года. Сейчас Кузьменко, родившийся и окончивший два вуза в Челябинске, работает в одной из нефтяных компаний Нижневартовска. Помимо этого, он занимается валютными операциями и ведет блог.
