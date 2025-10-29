Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Знаменитости

Экс-жена Гуфа Айза выходит замуж за челябинского нефтяника

29 октября 2025 в 19:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кольцо Айза получила в прямом эфире шоу «Ставка на любовь»

Кольцо Айза получила в прямом эфире шоу «Ставка на любовь»

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Бывшая супруга рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Айза-Лилуна Ай получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного — уроженца Челябинска Степана Кузьменко. Момент помолвки попал в эфир шоу «Ставка на любовь», где сейчас участвует пара.

«Я хотел сказать, что у нас с Айзой сегодня 10 месяцев. Спасибо тебе за это время. Я тебя очень сильно люблю, ты — самая лучшая женщина. Я уверен, что хочу с тобой прожить жизнь, полную любви и радости», — заявил Кузьменко в своей речи .

Айза ответила согласием. Позже блогерша выложила видео из эфира с подписью: «Ставка Айзы на любовь точно сыграла».

Продолжение после рекламы

«Ты правда сделал мне предложение? Ты даже не предупредил! Я думала, ты расстаться хочешь», — ответила Айза в эфире.

Съемки шоу проходят на Бали, где пара живет последние месяцы. Айза и Степан вместе десять месяцев. О романе с ним блогерша рассказала в сентябре 2024 года. Сейчас Кузьменко, родившийся и окончивший два вуза в Челябинске, работает в одной из нефтяных компаний Нижневартовска. Помимо этого, он занимается валютными операциями и ведет блог.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал