Чужую иномарку конфисковали у челябинца в доход РФ из-за пьяной езды
Мужчина лишился кроссовера из-за пристрастий к алкоголю
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Житель Красноармейского района Челябинской области был осужден за повторное вождение в нетрезвом виде. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде конфискации транспортного средства. Несмотря на то, что автомобиль Hyundai Creta принадлежал супруге, машину изъяли в доход РФ, сообщили в прокуратуре региона.
«Транспортное средство, которое использовалось при совершении преступления, подлежит конфискации при условии, что оно принадлежит обвиняемому или находится в общей собственности обвиняемого и других лиц, в том числе совместной собственности супругов», — объяснили в надзорном ведомстве. Это следует из п. «д» ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса.
Первоначально суд решил оставить авто супруге. Но прокурор подал аппеляционную жалобу и в соответствии с указанной выше статьей Hyundai Creta все же изъяли в доход государства. Также мужчина приговорен к 200 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года.
Ранее в Магнитогорске у местного жителя также конфисковали автомобиль после того, как он повторно был задержан за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. В доход государства был обращен его внедорожник BMW X5 минимальной рыночной стоимостью почти пять миллионов рублей.
