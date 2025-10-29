Чужую иномарку конфисковали у челябинца в доход РФ из-за пьяной езды

Мужчина лишился кроссовера из-за пристрастий к алкоголю Фото: Размик Закарян © URA.RU

Житель Красноармейского района Челябинской области был осужден за повторное вождение в нетрезвом виде. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде конфискации транспортного средства. Несмотря на то, что автомобиль Hyundai Creta принадлежал супруге, машину изъяли в доход РФ, сообщили в прокуратуре региона.

«Транспортное средство, которое использовалось при совершении преступления, подлежит конфискации при условии, что оно принадлежит обвиняемому или находится в общей собственности обвиняемого и других лиц, в том числе совместной собственности супругов», — объяснили в надзорном ведомстве. Это следует из п. «д» ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса.

Первоначально суд решил оставить авто супруге. Но прокурор подал аппеляционную жалобу и в соответствии с указанной выше статьей Hyundai Creta все же изъяли в доход государства. Также мужчина приговорен к 200 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года.

