Судно находится на стоянке в яхт-клубе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области продается французская парусно-моторная яхта Sun Odyssey 32i. Она находится на стоянке в яхт-клубе «Мираж» на озере Увильды. Судно 2006 года выпуска предлагается за 6,75 миллиона рублей, говорится в публикации продавца на популярном сайте объявлений.

«Продается французская парусно-моторная яхта Sun Odyssey 32i. Отличная комфортабельная крейсерская яхта для семейного отдыха, с дополнительным оборудованием для успешного участия в парусных гонках. Площадь парусности — 50 квадратных метров. Двигатель — 3YM20 (Yanmar), мощностью 21 л. с.», — говорится в публикации на сайте «Авито».

Владельцы отмечают, что яхта подходит как для семейного отдыха, так и для участия в парусных гонках благодаря дополнительному оборудованию. Также уточняется, что лодка растаможена, зарегистрирована в Государственной инспекции по маломерным судам, имеет отопление и систему навигации.

По информации продавца, яхта построена на французской верфи. Длина судна составляет 9,6 метра, а ширина — 3,3 метра. Осадка — 2 метра. Корпус выполнен из пластика.