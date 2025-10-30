Челябинские врачи извлекли из кишечника ребенка силиконовый глаз

Вот такой силиконовый глаз достали из кишечника ребенка Фото: Министерство здравоохранения Челябинской области © URA.RU

В Челябинске врачи городской клинической больницы №1 (ГКБ №1) извлекли из кишечника девятилетнего мальчика силиконовый глаз, который он проглотил, когда играл на телефоне. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«После операции, когда достали этот глаз, мы стали вспоминать с сыном, что неделю назад он ел „шуточные“ сладости— мармеладные глаза. Рядом с коробкой лежал и этот, силиконовый. Ребенок играл в игру на телефоне и, видимо, не глядя, проглотил этот силиконовый глаз», — рассказала мама ребенка, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области в telegram-канале.

Мальчик доставили в ГКБ №1 из инфекционного отделения другой больницы. Там предположили, что у ребенка отравление или инфекция, раз он жалуется на тошноту и боли в животе. Но диагноз не подтвердился.

Рентген-исследование показало кишечную непроходимость, но самого предмета, который был причиной, он не увидел, рассказал заведующий детским хирургическим отделением ГКБ №1 Челябинска Виктор Базалий. «Подтвердить непроходимость смогли на УЗИ, но и здесь патология выглядела необычно: на опухоль не похожа, полипы в таком месте не образовываются», — добавил специалист.

Диагностика затруднялась тем, что мальчик о проглоченной игрушке не вспомнил. Позднее выяснилось, что в организме она провела пять дней.

Операция прошла успешно и без осложнений. Всего за год хирурги и эндоскописты извлекают до 150 инородных предметов из пищеводов, желудков и кишечника детей. В коллекции медиков: магниты, монеты, иглы и даже зубные щетки.