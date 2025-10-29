Президиум Верховного суда признал законным лишение мандата депутата из Миасса

Президиум ВС РФ под председательством бывшего генпрокурора Игоря Краснова признал законным лишение мандата миасского депутата Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Президиум Верховного суда РФ признал законными решения Миасского городского и челябинского областного судов, лишившие мандата депутата горсобрания Миасса Анастасию Захарову. Об этом сообщили в пресс-центре Верховного суда.

«Под председательством Игоря Краснова рассмотрено надзорное представление, в котором оспаривалось кассационное определение, отменившее ранее вынесенные судебные акты о досрочном прекращении полномочий депутата собрания депутатов Миасского городского округа. Анастасия Захарова не исполнила требования антикоррупционного законодательства и не предприняла меры по урегулированию конфликта при присвоении звания „Почетный гражданин города Миасса“ лицу, с которым ее связывали близкие личные и имущественные отношения», — сообщили в пресс-центре суда.

В мае 2024 года Захарова по суду лишилась мандата. По мнению прокуратуры, она голосовала за присвоение звания «Почетный гражданин города Миасса» своему родственнику, что и являлось конфликтом интересов. Однако в июле 2025 года Верховный суд отменил это решение, поскольку оно «принималось всем представительным органом — собранием депутатов — тайным голосованием, и голос Захаровой не был решающим». Теперь президиум Верховного суда решил, что оспариваемое кассационное определение нарушает публичные интересы в сфере противодействия коррупции и отменил его, оставив в силе решения нижестоящих судов о досрочном прекращении полномочий Захаровой на основании признания факта конфликта интересов.

