Президиум Верховного суда признал законным лишение мандата депутата из Миасса
Президиум ВС РФ под председательством бывшего генпрокурора Игоря Краснова признал законным лишение мандата миасского депутата
Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации
Президиум Верховного суда РФ признал законными решения Миасского городского и челябинского областного судов, лишившие мандата депутата горсобрания Миасса Анастасию Захарову. Об этом сообщили в пресс-центре Верховного суда.
«Под председательством Игоря Краснова рассмотрено надзорное представление, в котором оспаривалось кассационное определение, отменившее ранее вынесенные судебные акты о досрочном прекращении полномочий депутата собрания депутатов Миасского городского округа. Анастасия Захарова не исполнила требования антикоррупционного законодательства и не предприняла меры по урегулированию конфликта при присвоении звания „Почетный гражданин города Миасса“ лицу, с которым ее связывали близкие личные и имущественные отношения», — сообщили в пресс-центре суда.
В мае 2024 года Захарова по суду лишилась мандата. По мнению прокуратуры, она голосовала за присвоение звания «Почетный гражданин города Миасса» своему родственнику, что и являлось конфликтом интересов. Однако в июле 2025 года Верховный суд отменил это решение, поскольку оно «принималось всем представительным органом — собранием депутатов — тайным голосованием, и голос Захаровой не был решающим». Теперь президиум Верховного суда решил, что оспариваемое кассационное определение нарушает публичные интересы в сфере противодействия коррупции и отменил его, оставив в силе решения нижестоящих судов о досрочном прекращении полномочий Захаровой на основании признания факта конфликта интересов.
В ноябре 2023 года почетным гражданином Миасса решением местного собрания депутатов стал Владимир Субачев (завод СпецАгрегат). Анастасия Захарова на тот момент работала начальником отдела социальных проектов ООО «Завод СпецАгрегат», которое выдвинуло на получение звания почетного гражданина города Владимира Субачева. Сын Субачева, депутат заксобрания региона Евгений руководит этим предприятием. Также он является мужем Захаровой. В сентябре 2025 года Захарова выиграла выборы и снова стала депутатом горсобрания Миасса.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!