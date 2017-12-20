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Главные новости Югры
14:03  20 декабря 2017 0

Облигации ХМАО-Югры вызвали ажиотаж на фондовом рынке

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Инвесторы заинтересовались предложением правительства ХМАОФото: depositphotos.com © URA.RU

Спрос на государственные облигации ХМАО-Югры кратно превысил потребности эмитента. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил «URA.RU» директор департамента финансов региона Вера Дюдина. Официально торги стартовали накануне.

«Мы разместились на 7,6%, на лучших условиях. Спрос превысил кратно наши потребности. На мой взгляд, размещение можно считать удачным», — заявила Дюдина агентству.

Торги проводились на площадке ПАО «Московская биржа». Правительство Югры установило ставку одного купона облигаций объемом 7 млрд рублей в размере 7,6% годовых. Ей соответствует доходность к погашению через 7 лет на уровне 7,82% годовых. Общий объем спроса на облигации среди инвесторов составил более 35 миллиардов. В ходе размещения было заключено 28 сделок.

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило югорским облигациям наивысший рейтинг надежности — AAA (RU). Всего до 2020 года правительство округа рассчитывает продать ценные бумаги на сумму 48 млрд рублей. Это необходимо для сохранения социальных обязательств региона в полном объеме.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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