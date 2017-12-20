Спрос на государственные облигации ХМАО-Югры кратно превысил потребности эмитента. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил «URA.RU» директор департамента финансов региона Вера Дюдина. Официально торги стартовали накануне.
«Мы разместились на 7,6%, на лучших условиях. Спрос превысил кратно наши потребности. На мой взгляд, размещение можно считать удачным», — заявила Дюдина агентству.
Торги проводились на площадке ПАО «Московская биржа». Правительство Югры установило ставку одного купона облигаций объемом 7 млрд рублей в размере 7,6% годовых. Ей соответствует доходность к погашению через 7 лет на уровне 7,82% годовых. Общий объем спроса на облигации среди инвесторов составил более 35 миллиардов. В ходе размещения было заключено 28 сделок.
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило югорским облигациям наивысший рейтинг надежности — AAA (RU). Всего до 2020 года правительство округа рассчитывает продать ценные бумаги на сумму 48 млрд рублей. Это необходимо для сохранения социальных обязательств региона в полном объеме.