В Ханты-Мансийске состоится семейный фестиваль «Матрешка.ХМ»
Жителям Ханты-Мансийска предлагают познакомиться с уникальной коллекцией матрешек
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В предстоящий уик-энд в Ханты-Мансийске состоится несколько интересных культурных и развлекательных событий. В их числе семейный фестиваль, премьерный концерт классической музыки и спектакль по Чехову. Чтобы не пропустить самые яркие события предстоящих выходных, читайте обзор URA.RU.
25 октября, суббота
Семейный фестиваль «Матрешка.ХМ»
Государственный художественный музей, с 14:00 до 17:00
В центре внимания фестиваля — уникальная коллекция матрешек, собранная известным коллекционером и меценатом Владимиром Некрасовым. Эти редкие и ценные экспонаты, которые обычно хранятся в особых условиях, будут представлены широкой публике. Вход бесплатный.
Редкие и ценные экспонаты матрешек покажут югорчанам на семейном фестивале
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Шостакович и Рахманинов
КТЦ «Югра-Классик», 18:00
Премьерный концерт в исполнении духового оркестра Югры. В первом отделении прозвучит Симфония №1 Дмитрия Шостаковича — яркая, драматичная и полная юношеской дерзости работа, впервые представленная публике в 1926 году. Во втором — будет представлен концерт для фортепиано с оркестром (Рахманинов).
Стоимость билетов — от 500 до 1000 рублей. Можно пройти по «Пушкинской карте».
Премьерный концерт в исполнении духового оркестра Югры состоится в субботу
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Тонкий юмор и неожиданный сюжет
Театр обско-угорских народов — Солнце, 18:00
Актеры театра представят спектакль «Чехов. Трагикомические истории». Зрители погрузятся в особый мир русской усадьбы конца 19 века. Гостей познакомят с нестареющими чеховскими героями, их тонким юмором и неожиданными поворотами сюжетных линий.
26 октября, воскресенье
«Человек вселенной»
Государственный художественный музей, с 11:00 — 19:00
Выставка, посвященная Геннадию Райшеву проходит в специально спроектированной мастерской. Она сохраняет рабочую обстановку и ауру места, атрибуты художника. На стенах можно увидеть картины позднего периода творчества вместе с видеоматериалами из архива галереи. Стоимость билета 50 рублей.
Чайная церемония
Центр народных художественных промыслов и ремесел, с 10:00-18:00
В воскресенье жителей окружной столицы приглашают на традиционную хантыйскую чайную церемонию
Фото: Алексей Андронов © URA.RU
Жителей окружной столицы приглашают на традиционную хантыйскую чайную церемонию с мастер-классом по изготовлению своей чайной ложки. Ритуал позволяет погрузиться в богатую культуру коренных народов региона. Цена билета 350 рублей, (по предварительной записи).
