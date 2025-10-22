В Ханты-Мансийске состоится семейный фестиваль «Матрешка.ХМ»

Жителям Ханты-Мансийска предлагают познакомиться с уникальной коллекцией матрешек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В предстоящий уик-энд в Ханты-Мансийске состоится несколько интересных культурных и развлекательных событий. В их числе семейный фестиваль, премьерный концерт классической музыки и спектакль по Чехову. Чтобы не пропустить самые яркие события предстоящих выходных, читайте обзор URA.RU.

25 октября, суббота

Семейный фестиваль «Матрешка.ХМ»

Государственный художественный музей, с 14:00 до 17:00

В центре внимания фестиваля — уникальная коллекция матрешек, собранная известным коллекционером и меценатом Владимиром Некрасовым. Эти редкие и ценные экспонаты, которые обычно хранятся в особых условиях, будут представлены широкой публике. Вход бесплатный.

Шостакович и Рахманинов

КТЦ «Югра-Классик», 18:00

Премьерный концерт в исполнении духового оркестра Югры. В первом отделении прозвучит Симфония №1 Дмитрия Шостаковича — яркая, драматичная и полная юношеской дерзости работа, впервые представленная публике в 1926 году. Во втором — будет представлен концерт для фортепиано с оркестром (Рахманинов).

Стоимость билетов — от 500 до 1000 рублей. Можно пройти по «Пушкинской карте».

Тонкий юмор и неожиданный сюжет

Театр обско-угорских народов — Солнце, 18:00

Актеры театра представят спектакль «Чехов. Трагикомические истории». Зрители погрузятся в особый мир русской усадьбы конца 19 века. Гостей познакомят с нестареющими чеховскими героями, их тонким юмором и неожиданными поворотами сюжетных линий.

26 октября, воскресенье

«Человек вселенной»

Государственный художественный музей, с 11:00 — 19:00

Выставка, посвященная Геннадию Райшеву проходит в специально спроектированной мастерской. Она сохраняет рабочую обстановку и ауру места, атрибуты художника. На стенах можно увидеть картины позднего периода творчества вместе с видеоматериалами из архива галереи. Стоимость билета 50 рублей.

Чайная церемония

Центр народных художественных промыслов и ремесел, с 10:00-18:00

