Жителей Ханты-Мансийска предупредили о возможном закрытии выезда из города

Ограничения могут быть введены в ночное время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 950 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Югре, который также является выездом из окружной столицы, возможны ночью ограничения в движении для транспорта. Об этом предупреждает Госавтоинспекция ХМАО в telegram-канале.

«Информируем, что на 950 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск (выезд из Ханты-Мансийска) возможно введение ограничения движения транспорта в вечернее и ночное время», — говорится в сообщении. Водителей просят планировать маршрут заранее и соблюдать скоростной режим.