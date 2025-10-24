Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Жителей Ханты-Мансийска предупредили о возможном закрытии выезда из города

ГИБДД предупредила о возможных ограничениях на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
25 октября 2025 в 02:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ограничения могут быть введены в ночное время

Ограничения могут быть введены в ночное время

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 950 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Югре, который также является выездом из окружной столицы, возможны ночью ограничения в движении для транспорта. Об этом предупреждает Госавтоинспекция ХМАО в telegram-канале.

«Информируем, что на 950 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск (выезд из Ханты-Мансийска) возможно введение ограничения движения транспорта в вечернее и ночное время», — говорится в сообщении. Водителей просят планировать маршрут заранее и соблюдать скоростной режим.

Причиной может стать ухудшение погоды. Уточняется, что также прогнозируются осадки. Синоптики обещают мокрый снег с ветром до 10 м/с.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал