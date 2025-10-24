Жителей Ханты-Мансийска предупредили о возможном закрытии выезда из города
Ограничения могут быть введены в ночное время
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На 950 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Югре, который также является выездом из окружной столицы, возможны ночью ограничения в движении для транспорта. Об этом предупреждает Госавтоинспекция ХМАО в telegram-канале.
«Информируем, что на 950 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск (выезд из Ханты-Мансийска) возможно введение ограничения движения транспорта в вечернее и ночное время», — говорится в сообщении. Водителей просят планировать маршрут заранее и соблюдать скоростной режим.
Причиной может стать ухудшение погоды. Уточняется, что также прогнозируются осадки. Синоптики обещают мокрый снег с ветром до 10 м/с.
