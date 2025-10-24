Что нужно знать о сериале «Хроники русской революции»: обзор и рецензия

«Хроники русской революции» — российский художественный сериал, действие которого разворачивается на фоне исторических событий Фото: Хроники русской революции (2025)/Россия/Телеканал «Россия», «Черно-белое кино»/Режиссер Андрей Кончаловский

В начале октября 2025 года состоялась премьера масштабного исторического сериала «Хроники русской революции», снятого режиссером Андреем Кончаловским. Проект, охватывающий почти два десятилетия российской истории (1905-1924 годы), претендует на звание очень амбициозного высказывания о причинах и последствиях революционных потрясений начала XX века. Подробнее о сюжете, актерском составе, графике выхода серий и художественных достоинствах проекта — в материале URA.RU.

О чем сериал «Хроники русской революции»

Действие многосерийной исторической драмы разворачивается в период с 1905 по 1924 годы — от Первой русской революции до смерти Владимира Ленина и прихода к власти Иосифа Сталина. В центре повествования оказывается противостояние нескольких персонажей на фоне масштабных исторических событий.

Главный герой сериала — офицер царской охранки Михаил Прохоров (Юра Борисов), который получает личное поручение от императора Николая II (Никита Ефремов) бороться с революционным подпольем. По ходу службы Прохоров сталкивается с коррупцией в высших эшелонах власти, интригами при дворе и влиянием Григория Распутина на царскую семью.

Продолжение после рекламы

Параллельно развивается сюжетная линия, связанная с революционеркой Ариадной Славиной (Юлия Высоцкая), ее молодым возлюбленным, пианистом Алексеем Тихомировым (Никита Каратаев), и боевиком-эсером по кличке Лютер (Александр Мизев).

В сериале также появляются ключевые исторические фигуры той эпохи: Владимир Ленин (Евгений Ткачук), Иосиф Сталин (Тимофей Окроев), Петр Столыпин (Александр Фисенко), Максим Горький (Евгений Смирнов-Иваницкий), Лев Троцкий (Николай Куглянт) и многие другие.

Когда и где смотреть «Хроники русской революции»

Премьера сериала состоялась 10 октября 2025 года Фото: Хроники русской революции (2025)/Россия/Телеканал «Россия», «Черно-белое кино»/Режиссер Андрей Кончаловский

Цифровая премьера первых четырех серий состоялась 10 октября 2025 года в онлайн-кинотеатре Start, также сериал выходит и на «Кинопоиске». По две новых серии размещается каждую пятницу. Таким образом, на момент написания статьи (24 октября 2025 года) зрителям доступны первые 8 серий.

Телевизионная премьера на канале «Россия-1» запланирована на 27 октября 2025 года в 21:30.

График выхода серий «Хроники русской революции»

Номера серий

Дата выхода

1-4 — 10 октября 2025

5-6 — 17 октября 2025

7-8 — 24 октября 2025

9-10 — 31 октября 2025

11-12 — 7 ноября 2025

13-14 — 14 ноября 2025

15-16 — 21 ноября 2025

Создатели и актерский состав сериала «Хроники русской революции»





1/2 Режиссер Андрей Кончаловский (в центре) на премьере своего сериала «Хроники русской революции» Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Сценаристы: Андрей Кончаловский, Елена Киселева

Продюсеры: Алишер Усманов (генеральный), Антон Златопольский, Эдуард Илоян, Олеся Гидрат

В главных ролях:

Юра Борисов — Михаил Васильевич Прохоров, подполковник (позже полковник) охранного отделения

— Михаил Васильевич Прохоров, подполковник (позже полковник) охранного отделения Юлия Высоцкая — Ариадна Александровна Славина, светская дама и революционерка

— Ариадна Александровна Славина, светская дама и революционерка Никита Каратаев — Алексей Михайлович Тихомиров, молодой музыкант, возлюбленный Ариадны

— Алексей Михайлович Тихомиров, молодой музыкант, возлюбленный Ариадны Евгений Ткачук — Владимир Ленин

— Владимир Ленин Тимофей Окроев — Иосиф Сталин

— Иосиф Сталин Никита Ефремов — Николай II

— Николай II Александр Мизев — Лютер, эсер-боевик

Второстепенные роли: Владимир Майзингер, Наталья Благих, Евгений Смирнов-Иваницкий, Мария Шумакова, Алексей Колубков, Илья Крутояров, Александр Фисенко, Максим Колесниченко, Ольга Лерман и другие.

Содержание вышедших серий «Хроник русской революции»

Серия 1: Начало революционного подъема

Юра Борисов исполнил главную роль — офицера Михаила Прохорова — в историческом сериале «Хроники русской революции» Фото: Хроники русской революции (2025)/Россия/Телеканал «Россия», «Черно-белое кино»/Режиссер Андрей Кончаловский

Действие начинается в 1905 году, после поражения России в войне с Японией. Страна охвачена революционными настроениями. Боевики-эсеры при участии Ариадны Славиной грабят банк в Гельсингфорсе и перевозят взрывчатку в Петербург. Молодой офицер Михаил Прохоров получает назначение от Николая II возглавить особый отдел полиции для борьбы с революционным подпольем. Параллельно в Петербурге собираются видные революционные деятели — Максим Горький, священник Георгий Гапон, марксист Александр Парвус. Они готовятся к возвращению Ленина из эмиграции и обсуждают перспективы рабочего движения. Эпизод заканчивается взрывом в гостинице, где должен был проезжать кортеж императора.

Серия 2: Расследование Прохорова





1/2 Юлия Высоцкая сыграла Ариадну Славину — светскую даму и революционерку — в российском художественном сериале «Хроники русской революции» Фото: Хроники русской революции (2025)/Россия/Телеканал «Россия», «Черно-белое кино»/Режиссер Андрей Кончаловский

Прохоров расследует взрыв в гостинице и выясняет, что погибший бомбист Швейцер умер не от взрыва, а от удара карандашом в голову. Подозрения падают на Ариадну Славину, которую допрашивают, но вынуждены отпустить из-за отсутствия улик. В Петербурге формируется Совет рабочих депутатов под руководством Льва Троцкого. На одном из собраний Гапон неожиданно отказывается от революционной риторики, что вызывает недоумение у соратников. Лютер встречается с Красиным и сообщает о гибели Швейцера. Красин подозревает Лютера в причастности к этой смерти. Тем временем в охранном отделении Прохоров начинает подозревать, что в высших эшелонах власти есть предатели, сотрудничающие с революционерами.

Продолжение после рекламы

Серия 3: Предательство и расправа





1/2 Никита Каратаев — актер, исполнивший роль Алексея Тихомирова в сериале «Хроники русской революции» Фото: Хроники русской революции (2025)/Россия/Телеканал «Россия», «Черно-белое кино»/Режиссер Андрей Кончаловский

Осенью 1905 года после издания Манифеста о гражданских свободах в Россию возвращается Ленин. В марте 1906 года Лютер и его соратники выслеживают священника Гапона, которого обвиняют в сотрудничестве с охранкой. Эсеры устраивают суд над бывшим лидером рабочих и казнят его через повешение. Свидетелем расправы становится Алексей Тихомиров, которого тошнит от увиденного. Это вызывает раздражение у Лютера, который считает его слабым. Ленин, Красин и Горький пытаются получить деньги у Парвуса для большевистской фракции, но сталкиваются с сопротивлением. Происходит стычка, во время которой Красин пытает Парвуса. Их прерывает облава жандармов. Лютер проникает в дом чиновника Манусевича-Мануйлова, чтобы найти деньги, переданные Гапону.

Серия 4: Столыпин и Распутин





1/2 Никита Ефремов сыграл Николая II в сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» Фото: Хроники русской революции (2025)/Россия/Телеканал «Россия», «Черно-белое кино»/Режиссер Андрей Кончаловский

События переносятся в 1911 год. Петр Столыпин успешно подавил революционное движение, но сам вступил в конфликт с придворной камарильей из-за растущего влияния Григория Распутина на царскую семью. Столыпин поручает Прохорову следить за «старцем» и собирать компромат. Алексей Тихомиров, похоронив мать, отправляется в Париж искать Ариадну. Там он сталкивается с Лютером, который рассказывает, что Славина больна чахоткой и находится в клинике. В Париже Алексей знакомится с террористом Дмитрием Богровым, который увлекается русской рулеткой и садомазохизмом. Лютер предлагает Богрову застрелить Столыпина. В Петербурге премьер-министр рассказывает Прохорову о многомиллионных хищениях из секретных фондов и готовится доложить об этом царю. Распутин пытается завербовать Прохорова, но тот отказывается.

Серия 5: После убийства Столыпина





1/2 Производством сериала занимались телеканал «Россия-1» и студия «Черно-белое кино» Фото: Хроники русской революции (2025)/Россия/Телеканал «Россия», «Черно-белое кино»/Режиссер Андрей Кончаловский

Столыпин умирает от ран, полученных при покушении в Киеве. Прохоров пытается найти секретную папку с компрометирующими материалами на высокопоставленных коррупционеров, но обнаруживает, что сейф премьер-министра уже опечатан. Тем временем стрелявшего в Столыпина Богрова спешно казнят по приказу генерала Курловского. Прохоров, подозревая Курловского в причастности к убийству Столыпина, врывается к нему и под пытками вынуждает отдать секретную папку. Генерал совершает самоубийство. Когда полковник передает документы Николаю II, оказывается, что император в курсе коррупционных схем и даже одобряет их. Царь предлагает Прохорову перевестись в генеральный штаб армии. На острове Капри в гостях у Максима Горького собираются революционеры, включая Ленина. Алексей Тихомиров сближается с этой компанией.

Продолжение после рекламы

Серия 6: Начало Первой мировой





1/2 Сюжет разворачивается в 1905–1924 годах — от Первой русской революции до смерти Владимира Ленина и прихода к власти Иосифа Сталина Фото: Хроники русской революции (2025)/Россия/Телеканал «Россия», «Черно-белое кино»/Режиссер Андрей Кончаловский

Наступает 1914 год, начинается Первая мировая война. Прохоров, теперь сотрудник контрразведки, расследует убийство инженера Бауэра, мужа Ариадны. Выясняется, что погибший обладал информацией о хищении снарядов для фронта. Подозрения падают на владельцев Путиловского и Обуховского заводов, а также на балерину Матильду Кшесинскую, имеющую связи с акционерами Путиловского завода. Прохоров встречается с Распутиным, который намекает на заговор великих князей против царя. Манасевич-Мануйлов сообщает полковнику о схеме вывода денег через Матильду Кшесинскую. В Европе Александр Парвус договаривается с немецким командованием о финансировании революционной деятельности в России, чтобы ослабить империю изнутри.

Серия 7: Британский след

Актеров на роли исторических личностей искали по всей стране Фото: Хроники русской революции (2025)/Россия/Телеканал «Россия», «Черно-белое кино»/Режиссер Андрей Кончаловский

В 1916 году Прохоров расследует деятельность британской военной миссии, прибывшей в Петроград. По данным контрразведки, англичане могут готовить покушение на Распутина, чье влияние на царскую семью беспокоит союзников России. Полковник внедряется в круг общения британских офицеров, среди которых выделяется лейтенант Освальд Райнер. На званом ужине в компании англичан он неожиданно встречает Ариадну Славину, ставшую спутницей Райнера. Между бывшими противниками вспыхивает чувство. Одновременно Прохоров устанавливает наблюдение за князем Феликсом Юсуповым, который, по сведениям агентуры, также настроен против «старца». Юсупов, известный своими экстравагантными нарядами и переодеваниями в женскую одежду, становится частым гостем в дворцовых кругах и встречается с британскими офицерами.

Серия 8: Гибель империи

Евгений Ткачук сыграл Владимира Ленина в сериале «Хроники русской революции» Фото: Хроники русской революции (2025)/Россия/Телеканал «Россия», «Черно-белое кино»/Режиссер Андрей Кончаловский

Декабрь 1916 года ознаменован убийством Григория Распутина. Освальд Райнер вместе с князем Феликсом Юсуповым и великим князем Дмитрием Павловичем заманивают «старца» во дворец Юсуповых, где после многочисленных попыток отравить и застрелить, топят в проруби Невы. Прохоров арестовывает британского офицера, но тот предлагает взаимовыгодное соглашение — информацию о революционном подполье в обмен на свободу. Февраль 1917 года приносит крушение монархии. Николай II отрекается от престола. Формируется Временное правительство во главе с Александром Керенским, но параллельно действует Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В России возникает двоевластие. От своих британских связей Прохоров узнает о скором возвращении Ленина из эмиграции в пломбированном вагоне через Германию. В Цюрихе Алексей Тихомиров получает письмо от Ариадны, ставшее для него полной неожиданностью.

Продолжение после рекламы

Рецензия URA.RU на сериал «Хроники русской революции»: Амбициозный провал Кончаловского

Последний съемочный день сериала проходил в Большом театре Фото: Хроники русской революции (2025)/Россия/Телеканал «Россия», «Черно-белое кино»/Режиссер Андрей Кончаловский

«Хроники русской революции» — масштабный проект с претензией на историческую достоверность и глубокий анализ причин крушения Российской империи. К сожалению, эти амбиции остаются нереализованными, растворяясь в потоке кинематографических клише и откровенного небрежения к историческим фактам.

Главная проблема сериала — его удивительная художественная блеклость. Несмотря на внушительный бюджет, «Хроники» выглядят как типовой телевизионный продукт с претензией на эпический размах, но без необходимой для этого глубины. Сцены, которые должны демонстрировать величие исторических событий, оказываются визуально плоскими и невыразительными. Даже важнейшие эпизоды русской истории показаны скупо и схематично, часто за кадром, что создает ощущение экономии на массовых сценах.

Актерский ансамбль не в полной мере справляется с поставленными задачами. Евгений Ткачук изображает Ленина как карикатурного персонажа — дерганого, нервного, с утрированными жестами и мимикой. Его Владимир Ильич больше напоминает комедийного злодея из детского фильма, чем харизматичного революционного лидера. Не лучше обстоят дела и с остальными историческими персонажами: Парвус и Троцкий говорят с преувеличенным акцентом, походя на героев анекдотов, а Горький окает так неестественно, что становится неловко за актера.

Для персонажа Владимира Ленина разработали три вида грима: в молодости у вождя волосы гуще, усы и борода другие, нежели в более старшем возрасте Фото: Хроники русской революции (2025)/Россия/Телеканал «Россия», «Черно-белое кино»/Режиссер Андрей Кончаловский

Юра Борисов, обычно демонстрирующий тонкую психологическую игру, здесь оказывается зажат в тисках плохо прописанного персонажа. Его Прохоров — набор штампов о честном офицере в коррумпированной системе, лишенный внутреннего развития и психологической достоверности. Юлия Высоцкая, традиционно получающая главные роли в проектах мужа, безуспешно пытается изобразить роковую революционерку, но ее Ариадна выглядит неубедительно — особенно в любовных сценах с молодыми партнерами.

Сценарий страдает от избытка параллельных сюжетных линий, которые то возникают, то исчезают без видимой логики. Диалоги перегружены историческими справками, из-за чего персонажи не разговаривают, а произносят монологи, будто зачитывая параграфы из учебника. Многие важнейшие события революционной эпохи либо полностью игнорируются, либо упоминаются мимоходом — например, Кровавое воскресенье, ставшее триггером революции 1905 года, показано лишь в кратких хроникальных вставках.





1/2 История страны показана на фоне двадцатилетнего эмоционального противостояния четырех вымышленных героев Фото: Хроники русской революции (2025)/Россия/Телеканал «Россия», «Черно-белое кино»/Режиссер Андрей Кончаловский

Вместо глубокого исследования сложнейшего периода российской истории зритель получает набор стереотипов и поверхностных трактовок, уже многократно использованных в других произведениях. Революционеры представлены либо идеалистами-фанатиками, либо циничными манипуляторами, царская семья — беспомощными жертвами обстоятельств, а представители охранки — последними защитниками разваливающейся империи.

Продолжение после рекламы

Отдельного упоминания заслуживает музыкальное сопровождение, которое с навязчивой прямолинейностью подчеркивает каждую эмоцию на экране, не оставляя зрителю пространства для собственных переживаний. Тревожные аккорды звучат в моменты напряжения, лирические мотивы — в любовных сценах, революционные марши — при появлении большевиков.