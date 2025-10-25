В Арктической зоне ХМАО открыли новогодний фонтан
Летом арт-объект превращается в обычный фонтан
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Белоярском (ХМАО) прошло торжественное открытие новогоднего фонтана «огни Арктики». Инициаторами арт-объекта стали сами жители. Об этом в соцсети сообщил глава района Сергей Маненков.
«Сегодня торжественно открыли уникальный объект — новогодний фонтан „Огни Арктики“! Этот проект — яркий пример того, как инициатива жителей воплощается в жизнь. „Огни Арктики“ стали победителем регионального конкурса инициативных проектов», — поделился Маненков в своем telegram-канале.
Арт-объект уникален тем, что летом — это будет фонтан с водой, а зимой он радует югорчан яркой подсветкой. Расположен он центральной детской площадке. Маненков добавил, что также по инициативе жителей будет благоустроено озеро Школьное.
