КМНС пытаются отсудить миллионы у «Сургутнефтегаза» за изъятые угодья

Община коренных народов Севера «Ня Танса» из Красноярского края требует от «Сургутнефтегаза» (нефтяная компания из ХМАО) почти девять миллионов рублей за земельные участки на Таймыре. Там находится Агапское месторождение, которое разрабатывает предприятие. Заявление от общины поступило в арбитражный суд Красноярского края.

«Семейная община коренных малочисленных народов Севера „Ня Танса“ (Нганасанская семья) обратилась в арбитражный суд Красноярского края с иском к ПАО „Сургутнефтегаз“ о взыскании 8 940 913 руб. в счет возмещения за изъятие двух земельных участков. Они расположены в границах сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края на правом берегу реки Енисей в районе устья реки Куба», — говорится в материалах суда. Один участок имеет площадь 347 576 квадратных метров, второй — 67 500 квадратных метров.

КМНС написали заявление после решения суда Красноярского края. Он удовлетворил иск «Сургутнефтегаза» об изъятии у общины «Ня Танса» двух земельных участков общей площадью 41,5 га. Эти земли понадобились нефтяной компании для разработки Агапского месторождения на Таймыре.

Суд назначил компенсацию в миллион рублей. Община КМНС посчитала эту сумму несправедливой, поэтому подала встречный иск с требованием взыскать с компании 8,9 млн рублей. По данным суда, заявление пока оставлено без движения.

URA.RU направило запрос в ПАО «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать позицию компании по иску общины. На момент публикации новости ответ не поступил.