Власти ХМАО отчитались о федеральных стройках в регионе

В ХМАО одновременно в пяти городах идут работы по модернизации коммунальных сетей за счет федерального бюджета. В Югорске почти закончили ремонт 15-километрового водовода, в Советском на две трети готов новый коллектор, а в Лянторе уже завершили ремонт канализационной сети. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента ЖКХ и энергетики.

«В Югорске проводят капремонт участка магистрального водовода протяженностью 15,5 км. Работы практически завершены, и уже проведена пусконаладка», — уточнили в ведомстве. В Советском готовность ремонта системы водоотведения составляет 68%, а в Лянторе уже завершен капремонт самотечного коллектора длиной 459 метров.