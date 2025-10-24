Власти ХМАО отчитались о федеральных стройках в регионе
Пять городов ХМАО получат новые коммунальные сети за счет федерального бюджета
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В ХМАО одновременно в пяти городах идут работы по модернизации коммунальных сетей за счет федерального бюджета. В Югорске почти закончили ремонт 15-километрового водовода, в Советском на две трети готов новый коллектор, а в Лянторе уже завершили ремонт канализационной сети. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента ЖКХ и энергетики.
«В Югорске проводят капремонт участка магистрального водовода протяженностью 15,5 км. Работы практически завершены, и уже проведена пусконаладка», — уточнили в ведомстве. В Советском готовность ремонта системы водоотведения составляет 68%, а в Лянторе уже завершен капремонт самотечного коллектора длиной 459 метров.
В Сургуте полностью выполнены работы по коллектору на улице Островского, в Ханты-Мансийске продолжаются работы по прокладке труб в микрорайоне «Восточный». Все объекты должны улучшить качество коммунальных услуг для жителей региона. Объекты создаются по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
