Губернатор ХМАО Кухарук оценил подготовку региона к отопительному сезону

Кухарук отметил, что к отопительному сезону готовы 379 аварийных бригад и 1316 резервных источников электроснабжения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Югры проверили готовность региона к зимнему периоду на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Итоги встречи подвел глава ХМАО Руслан Кухарук, по его словам, особое внимание уделено готовности коммунальных и экстренных служб к возможным чрезвычайным ситуациям в период отопительного сезона.

«Для обеспечения безаварийной работы и устранения неполадок в установленные законодательством сроки сформировано 379 аварийных бригад, созданы неснижаемые резервы материально-технических ресурсов, подготовлены 1316 резервных источников электроснабжения», — подчеркнул губернатор в своем telegram-канале. В обсуждении приняли участие главы муниципалитетов и руководители профильных ведомств. Им поручено держать этот вопрос на особом контроле.