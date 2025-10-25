В ХМАО взлетели цены на алкоголь, лекарства и бензин

С начала года алкоголь в Югре подорожал на 9,2% Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ХМАО с начала года стоимость бензина выросла на 11,1%. Также в топ подорожавших товаров вошли медикаменты и алкоголь. Такие данные приводят аналитики Тюменьстата.

«На конец сентября 2025 года относительно декабря предыдущего года среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на медикаменты (на 8,1%). Цены на бензин автомобильный выросли на 11,1%. Повышение цен на алкогольные напитки составило 9,2%», — сообщили эксперты.