В ХМАО взлетели цены на алкоголь, лекарства и бензин
С начала года алкоголь в Югре подорожал на 9,2%
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В ХМАО с начала года стоимость бензина выросла на 11,1%. Также в топ подорожавших товаров вошли медикаменты и алкоголь. Такие данные приводят аналитики Тюменьстата.
«На конец сентября 2025 года относительно декабря предыдущего года среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на медикаменты (на 8,1%). Цены на бензин автомобильный выросли на 11,1%. Повышение цен на алкогольные напитки составило 9,2%», — сообщили эксперты.
Среди продуктов питания наиболее заметно выросли цены на морепродукты и рыбу — на 8,4%, а также на кондитерские изделия — 7,4%. Стоимость услуг зарубежного туризма увеличилась на 17,2%. Снижение цен зафиксировано на яйца, овощи, масло сливочное и подсолнечное.
