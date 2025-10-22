Жителей Нижневартовска зовут на стендап знаменитого комика
В Нижневартовск приедет знаменитый комик и известный рэпер
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Насыщенные выходные ждут жителей Нижневартовска. В город приедет знаменитый комик Кирилл Мазур, рассказывающий про семейную жизнь, а также выступит Нурминский, известный своим пацанским рэпом. Любители комнатных растений смогут обменяться цветами, а почитатели Мельпомены посмотреть на Дон Кихота в современной интерпретации. Подробнее — в афише URA.RU.
25 октября
Рэп-концерт
Рэп-исполнитель Альберт Шарафутдинов из Татарстана, выступающий под псевдонимом Нурминский, известен «пацанским» рэпом.
Свои композиции про улицу и мужскую дружбу он исполнит в субботу в клубе Black House. Организаторы обещают пацанский движ, честный рэп и живой звук.
«Дари добро»
Одноименный мастер-класс состоится в 11:00 в Центральной городской библиотеке имени Анисимковой. Центр поддержки материнства и детства «28 петель» проведет занятия по вязанию носков-сапожек для пожилых людей. Вход на мастер-класс бесплатный.
Занятия по вязанию носков-сапожек для пожилых людей проведут в Нижневартовске
Фото: Илья Московец © URA.RU
Любителям растений
В Центральной библиотеке в 14:00 пройдет встреча любителей комнатных растений «Зеленый дом». Участники поделятся секретами ухода за комнатными растениями и расскажут о целебных свойствах. Состоится «зеленый обмен» саженцами.
Новый творческий сезон
В Центре национальных культур на 15:00 намечено открытие нового творческого сезона. Концерт напомнит зрителям о том, что особая погода состоит из мелодий и чувств, эмоций и вдохновения. Здесь выступят местные коллективы
Стоимость билета — 400 рублей. Можно пройти по «Пушкинской карте».
Спектакль о Реал Мадридовне и фермере Педро
Городской драматический театр приглашает на спектакль «Дон Кихот». Эта история про то, как в доме культуры села Верхней Ламанчи Мадридской области празднуют 500-летний юбилей Сервантеса.
Стоимость билета — от 1 000 рублей. Можно пройти по «Пушкинской карте». Начало в 18:00, ограничение — 16+.
Городской драматический театр приглашает на спектакль «Дон Кихот»
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
26 октября
Всех излечит, исцелит...
Детский спектакль на сцене ТЮЗа расскажет про приключения доктора Айболита, которые описал Корней Чуковский. Зрителям обещают яркое и динамичное музыкальное выступление по всеми любимой сказке.
Начало в 14:00. Стоимость билета — от 350 рублей.
«По семейным обстоятельствам»
В ДК «Октябрь» пройдет стендап-концерт Кирилла Мазура — финалиста проекта «Открытый микрофон», победителя шоу «Мани Майк» и резидента программы «Стендап» на ТНТ.
В ДК «Октябрь» пройдет стендап-концерт Кирилла Мазура
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На концерте Мазур по-новому раскрывает тему семьи: с особой глубиной, зрелостью и, конечно, с тем же честным чувством юмора. Стоимость билета — от 1 800 рублей, ограничение — 18+.
