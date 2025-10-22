Жителей Нижневартовска зовут на стендап знаменитого комика

В Нижневартовск приедет знаменитый комик и известный рэпер Фото: Размик Закарян © URA.RU

Насыщенные выходные ждут жителей Нижневартовска. В город приедет знаменитый комик Кирилл Мазур, рассказывающий про семейную жизнь, а также выступит Нурминский, известный своим пацанским рэпом. Любители комнатных растений смогут обменяться цветами, а почитатели Мельпомены посмотреть на Дон Кихота в современной интерпретации. Подробнее — в афише URA.RU.

25 октября

Рэп-концерт

Рэп-исполнитель Альберт Шарафутдинов из Татарстана, выступающий под псевдонимом Нурминский, известен «пацанским» рэпом.

Свои композиции про улицу и мужскую дружбу он исполнит в субботу в клубе Black House. Организаторы обещают пацанский движ, честный рэп и живой звук.

«Дари добро»

Одноименный мастер-класс состоится в 11:00 в Центральной городской библиотеке имени Анисимковой. Центр поддержки материнства и детства «28 петель» проведет занятия по вязанию носков-сапожек для пожилых людей. Вход на мастер-класс бесплатный.

Занятия по вязанию носков-сапожек для пожилых людей проведут в Нижневартовске Фото: Илья Московец © URA.RU





Любителям растений

В Центральной библиотеке в 14:00 пройдет встреча любителей комнатных растений «Зеленый дом». Участники поделятся секретами ухода за комнатными растениями и расскажут о целебных свойствах. Состоится «зеленый обмен» саженцами.

Новый творческий сезон

В Центре национальных культур на 15:00 намечено открытие нового творческого сезона. Концерт напомнит зрителям о том, что особая погода состоит из мелодий и чувств, эмоций и вдохновения. Здесь выступят местные коллективы

Стоимость билета — 400 рублей. Можно пройти по «Пушкинской карте».

Спектакль о Реал Мадридовне и фермере Педро

Городской драматический театр приглашает на спектакль «Дон Кихот». Эта история про то, как в доме культуры села Верхней Ламанчи Мадридской области празднуют 500-летний юбилей Сервантеса.

Стоимость билета — от 1 000 рублей. Можно пройти по «Пушкинской карте». Начало в 18:00, ограничение — 16+.

Городской драматический театр приглашает на спектакль «Дон Кихот» Фото: Анастасия Соргина © URA.RU





26 октября

Всех излечит, исцелит...

Детский спектакль на сцене ТЮЗа расскажет про приключения доктора Айболита, которые описал Корней Чуковский. Зрителям обещают яркое и динамичное музыкальное выступление по всеми любимой сказке.

Начало в 14:00. Стоимость билета — от 350 рублей.

«По семейным обстоятельствам»

В ДК «Октябрь» пройдет стендап-концерт Кирилла Мазура — финалиста проекта «Открытый микрофон», победителя шоу «Мани Майк» и резидента программы «Стендап» на ТНТ.

В ДК «Октябрь» пройдет стендап-концерт Кирилла Мазура Фото: Размик Закарян © URA.RU





На концерте Мазур по-новому раскрывает тему семьи: с особой глубиной, зрелостью и, конечно, с тем же честным чувством юмора. Стоимость билета — от 1 800 рублей, ограничение — 18+.