Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В столице ХМАО на два месяца закрывается парковка у аэропорта

25 октября 2025 в 05:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ремонтные работы на привокзальной площади закончатся к 31 декабря

Ремонтные работы на привокзальной площади закончатся к 31 декабря

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ханты-Мансийске до 31 декабря текущего года въезд на парковку у здания аэропорта будет ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани окружной столицы.

«Уважаемые пассажиры и гости аэропорта! С 24 октября по 31 декабря 2025 года на привокзальной площади будут проводиться ремонтные работы. В этот период въезд на парковку ограничен», — сообщается в telegram-канале аэропорта Ханты-Мансийска.

Всем пассажирам советуют планировать поездки заранее. Также рекомендовано пользоваться общественным транспортом, такси или трансфером в этот период, чтобы избежать затрат времени на поиск парковочного места.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал