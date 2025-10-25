В столице ХМАО на два месяца закрывается парковка у аэропорта
Ремонтные работы на привокзальной площади закончатся к 31 декабря
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
В Ханты-Мансийске до 31 декабря текущего года въезд на парковку у здания аэропорта будет ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани окружной столицы.
«Уважаемые пассажиры и гости аэропорта! С 24 октября по 31 декабря 2025 года на привокзальной площади будут проводиться ремонтные работы. В этот период въезд на парковку ограничен», — сообщается в telegram-канале аэропорта Ханты-Мансийска.
Всем пассажирам советуют планировать поездки заранее. Также рекомендовано пользоваться общественным транспортом, такси или трансфером в этот период, чтобы избежать затрат времени на поиск парковочного места.
