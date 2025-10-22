В Сургуте пройдет концерт с саундтреками из культовых фильмов

Группа RockCellos исполнит мировые хиты на виолончелях Фото: Илья Московец © URA.RU

Сургут в предстоящие выходные превратится в настоящую концертную площадку. В город приедет легендарный певец и композитор Игорь Николаев, известная саксофонистка, а на сцене СурГУ зазвучит музыка из культовых фильмов. О самых заметных событиях — в афише URA.RU.

25 октября, суббота

Леди и саксофон

«Вавилон», 19:00

В Сургуте выступит Анастасия Высоцкая — российская саксофонистка, композитор и автор песен. Артистка известна под псевдонимом LADYNSAX («Леди и саксофон»).

Она получила известность как за счет авторских композиций, так и каверов. Один из самых популярных — Ameno. Стоимость билета — от 1,5 тысячи рублей.

Красотки с Петроградки (18+)

Парк «Россия — моя история», 19:00

Одноименный спектакль — драма с пронзительным и искренним рассказом. История показывает бытность послевоенного Ленинграда. В центре сюжета история трех женщин, которые пытаются выжить несмотря ни на что.

Стоимость билета — от 1 000 рублей. Ограничение 18+.

26 октября, воскресенье

Концерт Игоря Николаева

Сургутская филармония, 19:00

Гастрольный тур певца добрался до Сургута. В программу войдут песни из нового альбома «Линия жизни», а также хиты и шлягеры разных лет. Стоимость билета — от 5 тысяч рублей.

Мировые рок-хиты на виолончелях

Сургутский госуниверситет, 19:00

На сцене выступит группа RockCellos. Ее участники считают, что рок и виолончель созданы друг для друга, инструмент добавляет хитам многогранности, загадочности и неуправляемости. На концерте прозвучат мировые хиты от Nirvana до Queen. Стоимость билетов — от 3 тысяч рублей.

Электронная симфония

Сургутский госуниверситет, 18:00