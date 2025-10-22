В Сургуте пройдет концерт с саундтреками из культовых фильмов
Группа RockCellos исполнит мировые хиты на виолончелях
Фото: Илья Московец © URA.RU
Сургут в предстоящие выходные превратится в настоящую концертную площадку. В город приедет легендарный певец и композитор Игорь Николаев, известная саксофонистка, а на сцене СурГУ зазвучит музыка из культовых фильмов. О самых заметных событиях — в афише URA.RU.
25 октября, суббота
Леди и саксофон
«Вавилон», 19:00
В Сургуте выступит Анастасия Высоцкая — российская саксофонистка, композитор и автор песен. Артистка известна под псевдонимом LADYNSAX («Леди и саксофон»).
Она получила известность как за счет авторских композиций, так и каверов. Один из самых популярных — Ameno. Стоимость билета — от 1,5 тысячи рублей.
В Сургуте выступит российская саксофонистка Анастасия Высоцкая
Фото: Илья Московец © URA.RU
Красотки с Петроградки (18+)
Парк «Россия — моя история», 19:00
Одноименный спектакль — драма с пронзительным и искренним рассказом. История показывает бытность послевоенного Ленинграда. В центре сюжета история трех женщин, которые пытаются выжить несмотря ни на что.
Стоимость билета — от 1 000 рублей. Ограничение 18+.
26 октября, воскресенье
Концерт Игоря Николаева
Сургутская филармония, 19:00
Гастрольный тур певца добрался до Сургута. В программу войдут песни из нового альбома «Линия жизни», а также хиты и шлягеры разных лет. Стоимость билета — от 5 тысяч рублей.
Гастрольный тур Игоря Николаева добрался до Сургута
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Мировые рок-хиты на виолончелях
Сургутский госуниверситет, 19:00
На сцене выступит группа RockCellos. Ее участники считают, что рок и виолончель созданы друг для друга, инструмент добавляет хитам многогранности, загадочности и неуправляемости. На концерте прозвучат мировые хиты от Nirvana до Queen. Стоимость билетов — от 3 тысяч рублей.
Электронная симфония
Сургутский госуниверситет, 18:00
Шоу «Электронная симфония» можно увидеть в СурГУ. Организаторы называют концерт музыкальным экспериментом. Зрители услышат не только классическую музыку, но и каверы на любимые саундтреки к жемчужинам мирового кинематографа: «Король лев», «Алладин», «Хроники Нарнии». Стоимость билета от 800 рублей.
