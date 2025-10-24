Бездетность, конфликты с Пугачевой и родственниками: звезде «Вечного зова» Тамаре Семиной — 87

Тамара Петровна Семина (урожденная Бохонова) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Фото: Галина Кмит / РИА Новости

В субботу, 25 октября 2025 года, народной артистке РСФСР Тамаре Семиной исполняется 87 лет. Ее имя стало символом золотой эпохи советского кинематографа благодаря ролям Катюши Масловой в «Воскресении» и Анфисы в «Вечном зове». Однако в последние годы актриса чаще попадает в заголовки СМИ не из-за творческих достижений, а из-за резонансных высказываний о коллегах по цеху и публичных конфликтов с родственниками. Подробнее в материале URA.RU.

Начало пути Тамары Семиной — из Льгова — в историю советского кино

Тамара Петровна Семина (урожденная Бохонова) появилась на свет 25 октября 1938 года в небольшом городке Льгове Курской области в семье военнослужащего, командира танкового взвода. Детство будущей звезды было омрачено войной — ее отец погиб на фронте. В 1942 году мать с двумя детьми эвакуировалась, а позже они переехали в Брянск, где Тамара пошла в школу.

Судьба девочки изменилась в 1946 году, когда ее мать встретила Петра Васильевича Семина. Он усыновил детей, и вскоре семья перебралась в Калугу. Именно фамилию отчима будущая актриса носит до сих пор — в знак благодарности человеку, который заменил ей отца.

После школы Тамара поступила в Калужский пединститут, но вскоре поняла, что ее настоящее призвание — актерская профессия. В 1956 году она решительно бросила все и отправилась покорять Москву. По удивительному стечению обстоятельств, троллейбус привез провинциальную девушку прямо ко ВГИКу. Несмотря на то, что прием документов уже закончился, для Семиной сделали исключение.

Ее поступление стало легендой института. На экзамене она демонстрировала необычайную непосредственность: отказывалась читать стихотворение «Наш герб», потому что оно «плохое», а певице-аккомпаниатору заявила: «Можно без вас? Вы мне мешаете». Эта дерзость и неподдельная искренность покорили приемную комиссию.

Звездный час Семиной: от Катюши Масловой до Анфисы

Тамара Семина в советском фильме «Два Федора» режиссера Марлена Хуциева Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Еще будучи студенткой, Тамара начала сниматься в кино. Ее первой серьезной работой стала роль Наташи в фильме Марлена Хуциева «Два Федора» (1958). Однако настоящий триумф ждал актрису впереди — в 1960-1961 годах режиссер Михаил Швейцер пригласил 22-летнюю Семину на роль Катюши Масловой в экранизации романа Льва Толстого «Воскресение».

Исполнение этой сложной драматической роли принесло молодой актрисе всесоюзную славу. Читатели журнала «Советский экран» признали ее лучшей актрисой 1961 года. Семина получила приз ФИПРЕССИ на XV международном кинофестивале в Локарно в 1962 году, а также была признана лучшей актрисой на фестивале в Мар-дель-Плата (Аргентина). Высокую оценку ее таланту дала даже легендарная Джульетта Мазина.

Примечательно, что роль в «Воскресении» была дипломной работой Семиной — экзаменационная комиссия во главе с Верой Марецкой оценила ее на «отлично».

После этого триумфа Семина продолжила успешную карьеру, снимаясь в картинах «Коллеги», «Порожний рейс», «День счастья». В 1965 году Швейцер снова пригласил ее в свой фильм «Время, вперед!», где актриса продемонстрировала новые грани таланта: эксцентрику и тонкое чувство юмора.

Настоящий народный успех пришел к Семиной в 1970-е годы после роли Анфисы в телевизионной эпопее «Вечный зов» (1973-1983). Сама актриса говорила об этой работе: «Роль Анфисы — это постижение едва ли не главного, что составляет смысл жизни каждой женщины, определяет счастье или несчастье — с кем ты прожил отпущенные тебе годы, с любимым или нелюбимым человеком».

Личная драма Тамары Семиной за кадром

Артистка Тамара Семина в роли Катюши Масловой и артист Евгений Матвеев в роли Нехлюдова в фильме «Воскресение» Фото: РИА Новости

Несмотря на многочисленных поклонников и предложения руки и сердца от именитых мужчин, Тамара Семина была однолюбкой. Еще на втором курсе ВГИКа она вышла замуж за однокурсника Владимира Прокофьева и прожила с ним почти полвека.

Мать актрисы была против этого союза, считая, что ее талантливая дочь заслуживает более выгодной партии. «Ну что ты выбрала нищего студента? Посмотри, вокруг тебя столько мужчин! Мама считала, что ее дочке нужен генерал», — вспоминала Семина.

В отличие от своей знаменитой супруги, Прокофьев не добился широкой известности в кино. Более 30 лет он работал на дубляже фильмов на киностудии имени Горького. Но это неравенство в профессиональной сфере никогда не омрачало их отношений.

Трагедией для пары стало отсутствие детей — актриса перенесла два выкидыша. В обоих случаях она могла бы стать мамой мальчиков. После 40 лет она приняла решение больше не пытаться родить ребенка.

Настоящим испытанием для семьи стал инсульт, который случился у Владимира Прокофьева в начале 1990-х годов. Последующие 15 лет Семина посвятила уходу за парализованным мужем. 28 сентября 2005 года, когда до их золотой свадьбы оставалось всего два года, Владимир Прокофьев скончался.

Смерть мужа стала для актрисы тяжелейшим ударом. «Я его ругала на прощании, на кладбище. „Чего ты выбрал Ваганьковское, когда нам два года до золотой свадьбы осталось? Ты что улегся тут?“. А он лежал такой красивенький — глаз не оторвать!» — вспоминала Семина.

Война Тамары Семиной с родственниками: «Я вас видеть не хочу!»

Актриса Тамара Петровна Семина в роли Катюши Масловой в фильме «Воскресение» Фото: А. Аракелян / РИА Новости © URA.RU

После смерти мужа Тамара Семина столкнулась с еще одной проблемой — конфликтом с родственниками. В феврале 2021 года от осложнений коронавируса умерла ее младшая сестра Галина, после чего актриса осталась совсем одна.

У Семиной есть тетя Павлина Васильевна (сестра матери) и ее дочь Тамара, однако актриса категорически отказывается общаться с ними. Корни этого конфликта уходят в далекое прошлое. Еще будучи студенткой первого курса, Семина случайно встретила тетю по дороге в ГУМ, но та, увидев племянницу, предпочла скрыться. «Наверное, подумала, что первый курс, денег нет. Побоялась, что я денег попрошу. Я буду подыхать, но не попрошу», — объяснила актриса.

Когда же Семина стала известной, родственница внезапно активизировалась и начала регулярно наведываться к знаменитой племяннице, причем нередко приводила с собой совершенно посторонних людей. «Она перетаскала к нам с Володей в дом весь Брянск», — жаловалась актриса.

Особенно возмутило Семину поведение тети после смерти отца — Павлина Васильевна пыталась распорядиться имуществом актрисы на поминках. В программе «Пусть говорят» Семина открыто заявила родственникам: «Они приехали на телевидение. Я сказала, я вас видеть не хочу. Они все родные и все чужие».

Актриса уверена, что после ее смерти родственники рассчитывают получить московскую квартиру, и категорически заявляет: «Квартиру Павлине, Томочка, отдай. Квартирку отдай! Нифига не получите!»

Резкие высказывания и скандалы Тамары Семиной

Актриса Тамара Семина демонстрирует одежду из коллекции модельера Олега Овсиева на вечере фонда «Русский силуэт» в 2014 году Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В последние годы Тамара Семина привлекает внимание общественности не только своим творчеством, но и смелыми, порой скандальными высказываниями о коллегах. Особенно резко актриса высказывалась об Алле Пугачевой, которая покинула Россию после начала специальной военной операции. «Я даже ее имя не могу произносить без отвращения. Она скользкая, противная вся, недостойный член общества», — заявила Семина «Абзацу».

Она не только призывала проверить Примадонну на статус иноагента, но и предположила, что с ней «что-то случилось с головушкой нездоровое». «Была такая Пугачева, а потом тяжко заболела. Что-то с ней приключилось. Там болезнь», — сказала Семина в интервью.

В 2022 году Семина критически высказалась о Марии Максаковой* (признана Минюстом России иноагентом), назвав оперную диву «отвратительной певицей с открытым ртом» и «недочеловеком». Актриса возмутилась попытками Максаковой пообщаться с матерью и детьми после возвращения в Россию.

Громкий резонанс вызвало и высказывание Семиной об актрисах, жалующихся на домогательства со стороны режиссеров и продюсеров. «Это элементарная распущенность. Они привлекают к себе внимание, чтобы говорили о них как о жертвах. Они проституточки просто. Это жуткое отребье, которое продвигается через постель», — заявила народная артистка, вызвав волну критики.

Не обошлось и без конфликта с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пианистка утверждала, что в молодости Семина «напивалась на съемках и пыталась залезть в постель к женатым порядочным артистам». Актриса резко ответила на эти обвинения, заявив: «Призвать всех свидетелей, жен партнеров, которые остались живы. И тогда ее ждет виселица, расстрел и бог знает что».

Здоровье и финансовые проблемы Тамары Семиной

Дебютом в кино для Семиной стала роль Наташи в фильме Марлена Хуциева «Два Федора» Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

В последние годы Тамара Семина практически не снимается в кино. Последний раз она появилась на экране в 2022 году в сериале «Не дождетесь». По словам актрисы, современные режиссеры предлагают ей роли, не соответствующие ее представлениям о творчестве.

«Очень обидно, что современные творцы выбросили наше поколение, хотя мы полны сил и отдачи. Нас выметают. Это ужасно неприятно — жить в забвении», — признается Семина.

Здоровье актрисы также оставляет желать лучшего. В 2020 году на похоронах подруги Ирины Печерниковой она появилась с тростью. Как выяснилось позже, Семина неудачно упала и повредила колени, из-за чего испытывает сильные боли при ходьбе.

«Я не раз обращалась к травматологам, думала, что, быть может, мне нужно заменить суставы. Врачи меня осматривали и говорили: „Операции не подлежит!“. Мне, оказывается, противопоказаны хирургические вмешательства», — рассказала актриса.

Не менее остро стоит вопрос финансового положения. Семина неоднократно высказывалась о «нищенской» пенсии народной артистки. «Почему народная артистка влачит нищенское существование, почему такая позорная пенсия, спросите не у меня, а у московского правительства. Как им не стыдно!» — возмущалась она.

По словам актрисы, государство перечисляет ей 17 тысяч рублей в месяц, а московская надбавка составляет еще 30 тысяч. Эту сумму Семина называет «подачкой» и сравнивает ее с депутатскими зарплатами в 350-500 тысяч рублей.

Заслуженное признание Тамары Семиной

Несмотря на все жизненные и творческие трудности, талант Тамары Семиной получил заслуженное признание. В 1965 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1978 году — народной артистки РСФСР.

За вклад в развитие отечественного кинематографа Семина была награждена орденом Трудового Красного Знамени (1990) и орденом Почета (2005). Актриса является лауреатом премии ФИПРЕССИ на XV международном кинофестивале в Локарно (1962) и лауреатом Приза за лучшее исполнение женской роли на фестивале телефильмов в Алма-Ате за фильм «Вечный зов» (1983).

Фильмография Тамары Семиной

За свою долгую карьеру Тамара Семина создала десятки ярких образов, которые навсегда вошли в золотой фонд советского и российского кинематографа. Вот лишь некоторые из ее знаковых работ: