В ХМАО обозначили планы по строительству автозимников

В ХМАО к 25 декабря откроют 62 ледовые переправы и 56 автозимников Фото: Александр Елизаров © URA.RU

К 25 декабря в Югре планируют открыть 62 ледовые переправы и 56 зимних автодорог общей протяженностью 2464 км. Все сезонные дороги должны быть введены в эксплуатацию до конца года, сообщает taelegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«Для ледовых переправ установлен поэтапный график открытия: переправы до 20 тонн начнут работу до 25 декабря, до 30 тонн — до 10 января, до 60 тонн — до 31 января», — уточняется в сообщении. На всех объектах установят шлагбаумы, дорожные знаки и системы видеонаблюдения.