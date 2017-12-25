17:08 25 декабря 2017 5

Новый ледокол будет самым большим и самым мощным в мире Фото: Объединенная судостроительная компания

В Санкт-Петербурге, на «Балтийском заводе-Судостроение», загрузили в строящийся атомный ледокол «Сибирь» второй реактор «РИТМ-2000». Первый реактор был установлен 14 декабря.

«Основное преимущество новой реакторной установки — в ее компактности и экономичности. Установка имеет уникальную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. За счет этого она в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых в настоящее время реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. Срок службы реакторов — 40 лет», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Росатома.

1/4 Фото: «Объединенная судостроительная компания»

По данным Росатома, при производстве реакторов впервые применили уникальные технологии, ранее не использовавшиеся ни в России, ни за рубежом. В частности, это технология сверхточного сверления глубоких отверстий, новые виды режущих инструментов и прочее. Сейчас идет изготовление реакторной установки для второго серийного ледокола поколения «Урал». Новые ледоколы, которые будут проводить караваны судов Арктике, способны ломать лед толщиной до трех метров.