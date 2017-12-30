Российский посол рассказал, что Трамп хочет дружбы с Москвой

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что президент Дональд Трамп сохраняет желание наладить отношения с Кремлем. Дипломат сделал такой вывод, проанализировав разговоры российского лидера Владимира Путина с американским коллегой.
«Исходя из разговоров президентов России и США, от желания поладить с Россией Дональд Трамп не отказался», — цитирует Антонова RT.
Антонов также подчеркнул, что хотя в намерениях Трампа никто не сомневается, некоторые действия США приводят к ухудшению отношений с Россией, пишет агентство Nation News. В пример дипломат привел новую американскую «Стратегию национальной безопасности», в которой Россию с Китаем называют главными конкурентами США. По словам Антонова, первое впечатление, которое произвел документ — это «сожаление в контексте российско-американских отношений».
В середине декабря президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию вокруг Корейского полуострова. Пресс-служба Кремля тогда сообщала, что диалог состоялся по инициативе американской стороны.