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30 декабря 2017
11:45  30 декабря 2017 0

Российский посол рассказал, что Трамп хочет дружбы с Москвой

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Трамп в переговорах с Путиным дает понять, что хочет наладить отношенияФото: Официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Посол России в США Анатолий Антонов считает, что президент Дональд Трамп сохраняет желание наладить отношения с Кремлем. Дипломат сделал такой вывод, проанализировав разговоры российского лидера Владимира Путина с американским коллегой.

«Исходя из разговоров президентов России и США, от желания поладить с Россией Дональд Трамп не отказался», — цитирует Антонова RT.

Антонов также подчеркнул, что хотя в намерениях Трампа никто не сомневается, некоторые действия США приводят к ухудшению отношений с Россией, пишет агентство Nation News. В пример дипломат привел новую американскую «Стратегию национальной безопасности», в которой Россию с Китаем называют главными конкурентами США. По словам Антонова, первое впечатление, которое произвел документ — это «сожаление в контексте российско-американских отношений».

В середине декабря президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию вокруг Корейского полуострова. Пресс-служба Кремля тогда сообщала, что диалог состоялся по инициативе американской стороны.

Виктор Дорофеев
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