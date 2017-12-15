Путин обсудил с Трампом отношения России и США

03:52 15 декабря 2017 0

США стали инициатором телефонного разговора лидеров двух стран Фото: wikimedia.org/The White House

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию вокруг Корейского полуострова. Об этом в пятнрицу, 15 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

«По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова», — говорится в сообщении.

Во время пресс-конференции Владимир Путина с журналистами, как напоминает «Федеральное агентство новостей», российский лидер заявил, что, скорее всего, перешел бы в общении с Трампом на «ты», а сейчас главы государств называют друг друга по именам.