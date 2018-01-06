Для россиян упростили процедуру усыновления

Правительство РФ сократило перечень документов, которые граждане должны предоставить в органы опеки для усыновления детей. Постановление, вносящее изменения в ряд правовых актов, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Документ опубликован на официальном сайте правительства. В пояснительной записке указано, что из перечня требуемых опекой документов исключены выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или документы, подтверждающие право собственности на жилье. Исключены также справка из ОВД об отсутствии судимости, копия пенсионного удостоверения или документы из Пенсионного фонда.
«Такие документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия», — сообщается в пояснительной записке. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», внесенные изменения упрощают порядок подачи гражданами заявлений и документов, необходимых для получения заключений о возможности быть усыновителями.