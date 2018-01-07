Жареная рыба-зомби ожила прямо на тарелке. ВИДЕО

Пользователей китайской социальной сети Weibo потрясло видео с одного из корпоративов. В ролике приготовленная во фритюре рыба начинает биться прямо на тарелке.
Кадры были сделаны на празднике в провинции Хунань на юге Китая. На видео слышно, как одна из гостей громко кричит от ужаса и отвращения, пишет Life.ru. Некоторые пользователи Сети осудили поваров, обвинив их в жестокости. Другие, помимо этого, указали, что употребление в пищу полуживой рыбы может быть опасно для здоровья.
Между тем, как поясняют специалисты, мускулы рыбы могут сокращаться даже после того, как ее мозг и сердце перестали функционировать. Таким образом, фактически мертвая рыба может «по инерции» совершать какие-то движения. Насколько жив был поданный на китайском корпоративе экземпляр — судить трудно.