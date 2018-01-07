{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 января 2018
Главные новости Москвы
09:24  07 января 2018 2

Жареная рыба-зомби ожила прямо на тарелке. ВИДЕО

13.10.22. Новый шеф-повар Paparazzi и его творения. Екатеринбург, приготовление блюд, ресторанная кухня, рыба на сковороде, еда
Рыба «ожила» уже в тарелке (фото из архива)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пользователей китайской социальной сети Weibo потрясло видео с одного из корпоративов. В ролике приготовленная во фритюре рыба начинает биться прямо на тарелке.

Кадры были сделаны на празднике в провинции Хунань на юге Китая. На видео слышно, как одна из гостей громко кричит от ужаса и отвращения, пишет Life.ru. Некоторые пользователи Сети осудили поваров, обвинив их в жестокости. Другие, помимо этого, указали, что употребление в пищу полуживой рыбы может быть опасно для здоровья.

Между тем, как поясняют специалисты, мускулы рыбы могут сокращаться даже после того, как ее мозг и сердце перестали функционировать. Таким образом, фактически мертвая рыба может «по инерции» совершать какие-то движения. Насколько жив был поданный на китайском корпоративе экземпляр — судить трудно.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров