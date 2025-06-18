День Пименовской иконы Божией Матери: что можно и нельзя делать

Православные отмечают день Пименовской иконы Божией Матери 19 июня
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Первые упоминания о Пименовской иконе Божией Матери появились в XVI веке
Первые упоминания о Пименовской иконе Божией Матери появились в XVI веке Фото:

Ежегодно 19 июня православные верующие отмечают День Пименовской иконы Божией Матери. Этот святой образ известен своими чудесами и исцелениями, а молитва перед ним помогает обрести духовную поддержку и утешение в трудных жизненных ситуациях. URA.RU рассказывает историю иконы, а также то, что можно и нельзя делать в праздник.

История Пименовской иконы Божией Матери

Пименовская икона Божией Матери — один из почитаемых образов Богородицы, имеющий особое значение в истории православия и духовной жизни верующих. Эта икона впервые прославилась упоминается в XVI веке.

Образ Пименовской иконы Божией Матери находится в Третьяковской галерее
Образ Пименовской иконы Божией Матери находится в Третьяковской галерее
Фото:

Свое название она получила от имени митрополита Пимена, который доставил образ в страну. «Сию чу­дес­ную ико­ну Бо­го­ма­те­ри Пи­мин, мит­ро­по ­лит всея Рус­сии, при ­не­се из Ца­ря­гра­да, и мно­га ле­та сто­я­ла в со ­бор­ной ве­ли­цей церк­ви на Москве», — говорится в Степенной книге царского родословия.

Икона прославилась как чудотворная после того, как купец Тютрум помолился перед ней, чтобы исцелиться от болезни. После обращения к образу икона замироточила, а у купец исцелился. С тех пор православные просят у образа исцеления и защиты здоровья близких.

За столетия Пименовская икона Божией Матери стала объектом особого почитания среди православных христиан. День ее памяти ежегодно отмечается 19 июня. Сегодня икона находится в Третьяковской галерее.

О чем молятся православные Пименовской иконе Божией Матери

Православные христиане обращаются к Пименовской иконе Богородицы с молитвами о помощи в самых разных жизненных ситуациях. Традиционно перед этим образом просят:

  • об исцелении от тяжелых болезней и укреплении здоровья;
  • о защите семьи и близких от бед и несчастий;
  • о духовном утешении и поддержке в трудные моменты жизни;
  • о помощи в решении сложных жизненных вопросов;
  • о мире и согласии в семье, избавлении от конфликтов и ссор.

Верующие глубоко убеждены, что искренняя молитва перед Пименовской иконой Божией Матери способна принести духовную силу, надежду, утешение и помощь Божией Матери в любых испытаниях.

Что можно и нельзя делать на день Пименовской иконы Божией Матери

В день памяти Пименовской иконы Божией Матери православные христиане стараются следовать определенным правилам поведения. Так, 19 июня разрешается:

  • посетить храм, принять участие в праздничном богослужении;
  • помолиться перед образом Богородицы дома или в церкви;
  • подать милостыню нуждающимся, оказать помощь больным и нуждающимся;
  • провести день в спокойствии, избегая конфликтов и раздражения;
  • сделать добрые дела, проявить заботу о близких.

Существуют и запреты на праздник. 19 июня нельзя:

  • заниматься тяжелой физической работой, уборкой дома или стиркой;
  • устраивать шумные праздники и употреблять алкоголь;
  • ссориться, проявлять злость к окружающим людям;
  • отказывать в помощи тем, кто просит о поддержке или милостыне.

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Ежегодно 19 июня православные верующие отмечают День Пименовской иконы Божией Матери. Этот святой образ известен своими чудесами и исцелениями, а молитва перед ним помогает обрести духовную поддержку и утешение в трудных жизненных ситуациях. URA.RU рассказывает историю иконы, а также то, что можно и нельзя делать в праздник. История Пименовской иконы Божией Матери Пименовская икона Божией Матери — один из почитаемых образов Богородицы, имеющий особое значение в истории православия и духовной жизни верующих. Эта икона впервые прославилась упоминается в XVI веке. Свое название она получила от имени митрополита Пимена, который доставил образ в страну. «Сию чу­дес­ную ико­ну Бо­го­ма­те­ри Пи­мин, мит­ро­по ­лит всея Рус­сии, при ­не­се из Ца­ря­гра­да, и мно­га ле­та сто­я­ла в со ­бор­ной ве­ли­цей церк­ви на Москве», — говорится в Степенной книге царского родословия. Икона прославилась как чудотворная после того, как купец Тютрум помолился перед ней, чтобы исцелиться от болезни. После обращения к образу икона замироточила, а у купец исцелился. С тех пор православные просят у образа исцеления и защиты здоровья близких. За столетия Пименовская икона Божией Матери стала объектом особого почитания среди православных христиан. День ее памяти ежегодно отмечается 19 июня. Сегодня икона находится в Третьяковской галерее. О чем молятся православные Пименовской иконе Божией Матери Православные христиане обращаются к Пименовской иконе Богородицы с молитвами о помощи в самых разных жизненных ситуациях. Традиционно перед этим образом просят: Верующие глубоко убеждены, что искренняя молитва перед Пименовской иконой Божией Матери способна принести духовную силу, надежду, утешение и помощь Божией Матери в любых испытаниях. Что можно и нельзя делать на день Пименовской иконы Божией Матери В день памяти Пименовской иконы Божией Матери православные христиане стараются следовать определенным правилам поведения. Так, 19 июня разрешается: Существуют и запреты на праздник. 19 июня нельзя:
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