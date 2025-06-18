День Пименовской иконы Божией Матери: что можно и нельзя делать

Ежегодно 19 июня православные верующие отмечают День Пименовской иконы Божией Матери. Этот святой образ известен своими чудесами и исцелениями, а молитва перед ним помогает обрести духовную поддержку и утешение в трудных жизненных ситуациях. URA.RU рассказывает историю иконы, а также то, что можно и нельзя делать в праздник.
История Пименовской иконы Божией Матери
Пименовская икона Божией Матери — один из почитаемых образов Богородицы, имеющий особое значение в истории православия и духовной жизни верующих. Эта икона впервые прославилась упоминается в XVI веке.
Свое название она получила от имени митрополита Пимена, который доставил образ в страну. «Сию чудесную икону Богоматери Пимин, митропо лит всея Руссии, при несе из Царяграда, и многа лета стояла в со борной велицей церкви на Москве», — говорится в Степенной книге царского родословия.
Икона прославилась как чудотворная после того, как купец Тютрум помолился перед ней, чтобы исцелиться от болезни. После обращения к образу икона замироточила, а у купец исцелился. С тех пор православные просят у образа исцеления и защиты здоровья близких.
За столетия Пименовская икона Божией Матери стала объектом особого почитания среди православных христиан. День ее памяти ежегодно отмечается 19 июня. Сегодня икона находится в Третьяковской галерее.
О чем молятся православные Пименовской иконе Божией Матери
Православные христиане обращаются к Пименовской иконе Богородицы с молитвами о помощи в самых разных жизненных ситуациях. Традиционно перед этим образом просят:
- об исцелении от тяжелых болезней и укреплении здоровья;
- о защите семьи и близких от бед и несчастий;
- о духовном утешении и поддержке в трудные моменты жизни;
- о помощи в решении сложных жизненных вопросов;
- о мире и согласии в семье, избавлении от конфликтов и ссор.
Верующие глубоко убеждены, что искренняя молитва перед Пименовской иконой Божией Матери способна принести духовную силу, надежду, утешение и помощь Божией Матери в любых испытаниях.
Что можно и нельзя делать на день Пименовской иконы Божией Матери
В день памяти Пименовской иконы Божией Матери православные христиане стараются следовать определенным правилам поведения. Так, 19 июня разрешается:
- посетить храм, принять участие в праздничном богослужении;
- помолиться перед образом Богородицы дома или в церкви;
- подать милостыню нуждающимся, оказать помощь больным и нуждающимся;
- провести день в спокойствии, избегая конфликтов и раздражения;
- сделать добрые дела, проявить заботу о близких.
Существуют и запреты на праздник. 19 июня нельзя:
- заниматься тяжелой физической работой, уборкой дома или стиркой;
- устраивать шумные праздники и употреблять алкоголь;
- ссориться, проявлять злость к окружающим людям;
- отказывать в помощи тем, кто просит о поддержке или милостыне.
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