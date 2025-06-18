Роспотребнадзор составил список зон отдыха, где можно купаться и загорать этим летом в Москве и Московской области. На данный момент плавать на свежем воздухе можно в 28 местах, еще три могут открыться после повторных проверок качества воды. Рассказываем, где разрешено купаться, и как добраться до пляжей.
Как Роспотребнадзор выбирает места для купания
Семь мест в Москве открыты для купания и 21 место в Подмосковье. По данным специалистов Роспотребнадзора, перед началом купального сезона ежегодно проводится приемка зон отдыха к летней эксплуатации.
«При обследовании зон отдыха проводится отбор проб воды водоемов в прибрежной зоне и зоне купания, а также песка пляжных участков, детских и спортивных площадок для исследования по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям», — говорится в сообщении ведомства.
В этом году зоны отдыха «Левобережье» (САО), пляж «Динамо» (САО), Головинские пруды (САО) приняты в эксплуатацию как зоны отдыха, но без права купания из-за несоответствия качества воды и песка. Пока там установлены знаки о запрете купания. Кроме того, на реконструкцию закрыты Большой городской пруд (Зеленоград) и Путяевский пруд № 1.
Где можно купаться в Москве в 2025 году
Озеро Белое
В районе Косино-Ухтомский, расположенном на востоке Москвы, находится Белое озеро, которое в летний период пользуется спросом у горожан как место для купания и пляжного отдыха.
Основная зона для отдыха оборудована на южном берегу озера, между улицами Муромская и Заозерная. Пляж представляет собой насыпную песчаную полосу длиной около 300 метров. Посещение пляжа является бесплатным, а купание разрешено исключительно на специально отведенной территории.
Как добраться:
- от метро «Новокосино» (желтая ветка) подойдут автобусы №773, 79, 723 — до остановки «Косинская фабрика»;
- от станции метро «Косино» (розовая ветка) идут автобусы №773, 723, С16 — до остановки «Косинская фабрика»;
- от станции «Выхино» (фиолетовая ветка) — идут автобусы №602, 722, 747, 79, 772, 613 — до остановки «Поликлиника», затем пешком около 400 метров
Озеро Черное
Черное озеро расположено на территории Москвы, однако его атмосфера больше напоминает тихую деревню. Территория вокруг водоема в зелени, а прилегающий лес располагает к неспешным прогулкам, во время которых можно послушать пение птиц и подышать чистым воздухом. Для удобства посетителей установлены лавочки и шезлонги. Озеро отличается небольшой глубиной — максимальная отметка составляет два метра.
Как добраться: от Ленинградского вокзала Москвы до станции «Крюково», затем на автобусе №31 до остановки «7-й торговый центр»
Озеро Школьное
Озеро Школьное, расположенное в Зеленограде, имеет среднюю глубину около двух метров и песчаное дно. Территория пляжа достаточно просторная, покрыта травой с отдельными песчаными участками. Вход на пляж открыт для всех желающих и не требует оплаты. Шезлонги отсутствуют, поэтому посетителям рекомендуется приносить с собой пледы или покрывала.
Для удобства отдыхающих установлены кабинки для переодевания. На территории оборудованы волейбольная площадка и спортивные турники. Особое достоинство этого места — возможность насладиться живописными природными видами и чистым воздухом.
Как добраться: ближайшая остановка — «Октябрьская». Через неё проходят маршруты автобусов №1, 10, 11, 12, 15, 15к, 23, 25, 127, 312, 377, 390, 400, 476, 493 и маршрутного такси №128
Пляж «Тропарево»
Пляж «Тропарево» расположен на благоустроенной территории парка в Москве. Для посетителей предусмотрены бесплатные шезлонги, однако их количество ограничено — не более 20. В связи с этим рекомендуется взять с собой покрывало, чтобы разместиться на песчано-травяном берегу или на деревянных настилах рядом с водой.
Для желающих перекусить предусмотрены различные варианты: можно принести еду с собой, либо воспользоваться местной инфраструктурой — на территории работают гриль-домик с выбором горячих блюд, а также киоски, где продают фастфуд и напитки. Для детей установлены батуты. Кроме того, в парке имеются условия для катания на роликовых коньках и велосипедах.
Как добраться: от станции метро «Тёплый Стан» на автобусе №388 до остановки «Парк Тропарево» (напротив главного входа). Также можно доехать на автомобиле по адресу: ул. Академика Виноградова, 12.
Мещерский пляж
Пляж расположен в западной части Москвы, в районе Солнцево. На бесплатной песчаной территории оборудованы зонты, шезлонги, а также предусмотрены раздевалки и кабины для переодевания. Кроме того, посетителям доступна зона для занятий воркаутом.
Как добраться: от м. «Киевская», «Кутузовская» и «Парк Победы» курсирует авт. №753М, до ост. «Поселок Мещерский». От м. «Пионерская» и «Кунцевская» — авт. №575М, до ост. «Посёлок Мещерский» или «Новомещерский проезд».
Пляж «Серебряный бор-2»
Побережье пляжа «Серебряный бор-2» в Москве покрыто чистым песком и короткой травой. Вода отличается прозрачностью и быстро нагревается в теплое время года. Протяженность пляжа составляет около одного километра, что привлекает множество посетителей, особенно по выходным дням, поэтому рассчитывать на уединенный отдых здесь не приходится.
Для гостей оборудованы различные зоны для активного времяпрепровождения: имеются детские игровые площадки, гидроциклы для взрослых, а также спортивные объекты, подходящие для всей семьи. На территории платного сектора предоставляются лежаки и шезлонги для комфортного отдыха.
Как добраться: От станций метро «Белорусская», «Беговая», «Полежаевская» — на троллейбусах №№20, 86. От «Полежаевской» в сторону Серебряного Бора ходят троллейбусы №21 и №65, а также маршрутка №190.
Пляж «Серебряный бор-3»
На территории созданы все условия для комфортного отдыха: установлены душевые кабины, столы для настольного тенниса, шезлонги, а также раздевалки с большими зеркалами, что особенно оценят посетительницы, желающие сделать удачные фотографии. Для детей предусмотрены игровые зоны с горками и качелями, а для взрослых — тренажеры, пусть и не самые современные. Для велосипедистов оборудована бесплатная парковка. За соблюдением порядка и безопасностью отдыхающих следят спасатели, которые незамедлительно реагируют на нарушения, в частности, если кто-то заплывает за пределы ограждений.
Как добраться от станций метро: «Народное Ополчение» (ближе всего), «Полежаевская» (автобус №390, ходит по территории заповедника) и «Октябрьское Поле». С зеленой ветки удобнее всего добраться до пляжа от станции метро «Сокол» на автобусе №59.
Где можно купаться в Московской области в 2025 году
Роспотребнадзор провел проверку воды и разрешил купаться и загорать в 21 местах в Московской области. Рассказываем о самых популярных.
«Солнечный берег»
Пляжная зона «Солнечный берег» входит в состав паркового рекреационного комплекса, занимающего площадь почти 4 гектара. Завершение последнего этапа благоустройства территории состоялось в 2022 году. Пляжная полоса протянулась на площади порядка 200 кв. метров и отличается песчаным берегом. Рядом расположен парк с зелеными насаждениями и разнообразными возможностями для отдыха, среди которых — небольшой надувной аквапарк. Посещение пляжа осуществляется бесплатно. Парк открыт ежедневно с 6:00 до 23:00, а пляж функционирует с 9:00 до 19:00.
Как добраться: ближайшая остановка общественного транспорта — автобусная станция поселка Запрудня. Можно добраться также на электричке с Савеловского вокзала
«Челохово»
Зона отдыха «Челохово» находится на юго-востоке Московской области, примерно в 100 км от столицы. Ближайший крупный населенный пункт — Егорьевск. Пляж находится возле озера, а за ближайший ориентир можно брать деревню с одноименным названием — Челохово. Зона отдыха достаточно большая, а берег пляжа песчаный. Для удобства посетителей предусмотрена вся базовая инфраструктура. Вход на пляж свободный.
Как добраться: доехать до него на автомобиле можно по Егорьевскому шоссе (через Люберцы) либо по Московскому скоростному диаметру (МСД) до поворота на Электроугли. Своим ходом в город лучше всего ехать на электричке — они отправляются с Казанского вокзала.
Святое озеро
Самое большое озеро в Шатуре, на нем же расположен городской пляж. Территория в зоне отдыха ухоженная, берег песчаный. Купание на пляже разрешено с 09:00 до 21:00, за безопасностью следят спасатели. В 2023 году пляж у Святого озера вошел в десятку самых посещаемых мест для купания в Московской области.
Как добраться: доехать до Святого озера можно от железнодорожной станции на такси или автобусе № 8 до остановки «Городской пляж». От Москвы до Шатуры ходит электричка с Казанского вокзала или автобус № 376 от станции метро «Котельники». Адрес для поездки на автомобиле — городской округ Шатура, Московская улица, 41
Пляж на реке Осетр
Площадка недавно пережила серьезную реконструкцию: появились деревянные помосты, прогулочные дорожки и другая базовая инфраструктура. Фишка пляжа — небольшой водопад, который образует дамба Рядом с береговой линией много зелени — можно погулять в парке или посидеть на траве.
Как добраться: своим ходом можно добраться на электричке либо на автобусе от станции метро «Котельники».
Исаакиевское озеро
Исаакиевское озеро, на котором оборудован официальный пляж для купания, находится в 100 км от столицы, с севера от города Орехово-Зуево. Берег в пляжной зоне отсыпан песком. Вокруг локации раскинулся лес, есть зоны с зеленой травой. Время работы пляжа — с 10.00 до 18.00. У воды всегда дежурят спасатели. Посещение пляжа свободное.
Как добраться: своим ходом до локации можно добраться так: из Москвы на электричке или автобусе от станции метро «Партизанская». Далее в городе нужно сесть на маршруты 1, 10, 14, 9 или 105 и доехать до остановки «Исаакиевское озеро».
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