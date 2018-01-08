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08 января 2018
10:04  08 января 2018 0

104-летняя американка раскрыла секрет своего долголетия

Завод Coca-Cola Hellenic.Екатеринбург , банки, кока-кола, бутылки, кока кола, музей coca cola
Жительница США уверена, что диетическая кола положительно сказывается на ее здоровьеФото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница американского штата Мичиган Тереза Роули в 104-й день рождения раскрыла секрет своего долголетия. По словам женщины, преодолеть столетний рубеж ей помогла диетическая кока-кола.

«Я пью её, потому что мне нравится. Я пойду в магазин в среду, и мне нужно больше диетической колы. У меня полный мешок пустых банок, которые мне нужно сдать, чтобы купить больше диетической колы, — цитирует Роули «Газета Кемерова».

Утверждение долгожительницы о положительном влиянии напитка подверглось критике со стороны американских медиков. Специалисты напомнили, что диетическая кола поступила в продажу в 1982 году, когда Роули уже исполнилось 68 лет. Кроме того, по мнению диетологов, «эликсир долголетия» в действительности провоцирует ожирение, диабет, инсульт и деменцию (старческое слабоумие).

Как уже сообщало «URA.RU», самым старым человеком на земле считался индонезиец Сапарман Содимеджо, также известный как дедушка Гото. Он скончался в своей деревне на острове Ява в возрасте 147 лет. В сентябре прошлого года ушла из жизни жительница Ямайки Вайолет Браун — ей исполнилось 117 лет. На сегодня главной долгожительницей планеты остается Наби Тадзима из Японии, родившаяся 4 августа 1900 года. В России насчитывается 15,7 тысячи граждан, переваливших столетний рубеж. При этом на трех 100-летних россиянок приходится лишь один ровесник мужского пола.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
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