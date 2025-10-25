В центре Сочи ночью прогремел мощный взрыв в жилом доме: что известно о происшествии
На месте ЧП работают спасательные службы
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В результате взрыва газовоздушной смеси в многоэтажном доме в Центральном районе Сочи погиб один человек и еще один пострадал. Инцидент произошел в ночь на 25 октября по адресу улица Тимирязева, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Сообщение о ЧП поступило около 01:10 по московскому времени. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
«В 01:17 мск по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на 4-м этаже с последующим горением на площади 15 квадратных метров. <…> Погиб один человек и еще один пострадал», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.
Пострадавшие и погибшие
По информации, предоставленной пресс-службой, среди погибших и пострадавших оказались несовершеннолетние. В ходе происшествия из здания были эвакуированы 70 человек. Возгорание полностью ликвидировано. По данным местных СМИ, восьмилетнюю девочку извлекли из-под завалов, в настоящее время ее транспортируют в медучреждение.
Согласно информации от экстренных служб, в результате происшествия скончался мужчина в возрасте 70 лет. Еще трое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами. Среди них — женщина 38 лет и мужчина 45–50 лет, находящиеся в тяжелом состоянии; врачи 4-й городской больницы предпринимают все необходимые меры для спасения их жизни. Еще один пострадавший — мужчина 36 лет, у которого диагностирована травма бедра, также был госпитализирован.
Обстоятельства происшествия
Звук от взрыва был слышен в разных районах центрального Сочи. Разрушения коснулись сразу нескольких квартир: в не менее чем трех выбило окна. Также пострадали припаркованные возле дома автомобили и соседние здания, пишут региональные СМИ. Власти организовали два пункта временного размещения для жителей пострадавших квартир: один на территории хостела, второй — в жилом комплексе. На данный момент помощь предоставлена 18 гражданам, сообщили в оперативном штабе. Мэр Сочи Андрей Прошунин прокомментировал случившееся, он принес соболезнования родственникам погибшего.
