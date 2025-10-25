В центре Сочи ночью прогремел мощный взрыв в жилом доме: что известно о происшествии

На месте ЧП работают спасательные службы Фото: Размик Закарян © URA.RU

В результате взрыва газовоздушной смеси в многоэтажном доме в Центральном районе Сочи погиб один человек и еще один пострадал. Инцидент произошел в ночь на 25 октября по адресу улица Тимирязева, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о ЧП поступило около 01:10 по московскому времени. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

«В 01:17 мск по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на 4-м этаже с последующим горением на площади 15 квадратных метров. <…> Погиб один человек и еще один пострадал», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.

Пострадавшие и погибшие

По информации, предоставленной пресс-службой, среди погибших и пострадавших оказались несовершеннолетние. В ходе происшествия из здания были эвакуированы 70 человек. Возгорание полностью ликвидировано. По данным местных СМИ, восьмилетнюю девочку извлекли из-под завалов, в настоящее время ее транспортируют в медучреждение.

Согласно информации от экстренных служб, в результате происшествия скончался мужчина в возрасте 70 лет. Еще трое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами. Среди них — женщина 38 лет и мужчина 45–50 лет, находящиеся в тяжелом состоянии; врачи 4-й городской больницы предпринимают все необходимые меры для спасения их жизни. Еще один пострадавший — мужчина 36 лет, у которого диагностирована травма бедра, также был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия