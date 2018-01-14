Ранним утром 14 января ракетный эсминец США USS Carney DDG-64 вышел из акватории Черного моря. Корабль на данный момент уже прошел через пролив Босфор.
В США объяснили визит эсминца USS Carney в Одессу тем, что хотели продемонстрировать «приверженность продвижению безопасности и стабильности в регионе», а также укрепить комбинированную готовность и военно-морской потенциал среди союзников и партнеров НАТО, пишет «Газета.Ru». Издание отмечает, что американский эсминец стал первым кораблем НАТО, посетившим украинский порт в 2018 году.
Корабль вошел в акваторию Черного моря еще 6 января, а уже восьмого числа пришвартовался в порту Одессы. В Сети с иронией восприняли визит американского эсминца в Одессу, пишет информагентство Nation News. «Берега попутал… Американские моряки сами и не рады, нищета и разруха, грязный берег. Приказ есть приказ… Чего он такой не ухоженный, у нас в Севастополе гражданские паромы лучше выглядят… Исследуют заморские владения?», — сделали вывод в Сети.
Американские корабли часто заходят в Черное море, причем не только для проведения учений, но и для усиления военного присутствия в регионе. Кроме того США вовсю строят военно-морской оперативный центр в украинском Очакове, что в 150 километрах от Крыма, напоминает RT.