21:18 15 января 2018 0

Эксперты предупреждают о коррупции и дублировании функций полиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Министерство транспорта РФ предлагает правительству внести поправки в Правила дорожного движения, чтобы сотрудники подразделений транспортной безопасности могли искать в автомобилях оружие и взрывчатку. Однако эксперты предупреждают о возможной коррупции и дублировании функций полиции.

В проекте поправок в ПДД прописано, что работники подразделений транспортной безопасности Минтранса смогут останавливать автомобили на дорогах и проводить их досмотр. Сейчас они такими функциями не наделены. При этом чиновники минтранса предлагают расширить термин «регулировщик»: к сотрудникам полиции и военной автоинспекции, работникам дорожно-эксплуатационных служб, а также дежурным на железнодорожных переездах и паромных переправах добавить «аттестованных работников подразделений транспортной безопасности, исполняющих обязанности по досмотру, дополнительному досмотру». Регулировщик должен быть в форменной одежде или иметь отличительный знак и экипировку.

Юрист Владимир Старинский уверен, что речь все-таки не идет о дублировании функций ГИБДД. «Данная мера направлена на усиление безопасности дорожного движения и устранение препятствий в выполнении сотрудниками подразделений транспортной безопасности своих полномочий», — приводит его словам Life.ru.

Адвокат Александр Островский опасается, что появление в России новой структуры с полномочиями по остановке и досмотру автомобилей на трассах приведет к росту коррупции. С ним согласен и председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов: «Любые дублирующие функции государственных ведомств приводят к коррупции. Пока же чиновники охотно становятся частью коррупционной цепочки».

В России с 20 октября 2017 года действует новый регламент ГИБДД. Как сообщал сайт «Подмосковье сегодня», автоинспекторам при общении с водителем теперь запрещено допускать любые виды высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений, а также грубить и хамить.