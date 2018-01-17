Бразильский футболист Роналдиньо завершил карьеру

02:51 17 января 2018 0

Теперь спортсмен планирует заняться организацией футбольных матчей по всему миру Фото: Filipe Fortes — Flickr

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо, известный своими выступлениями за «Милан» и «Барселону», завершил спортивную карьеру. Об этом журналистам рассказал его брат и агент Роберто де Ассис.

«Он остановился. Всё кончено. Мы собираемся сделать что-то большое и красивое после чемпионата мира в России, вероятно, в августе. Организуем несколько мероприятий в Бразилии, Европе и Азии. И конечно же, проведём матч со сборной Бразилии», — приводит RT слова де Ассиса.

Роналдиньо, как напоминает «Национальная служба новостей», стал чемпионом мира в 2002 году в составе сборной Бразилли, дважды становится чемпионом Испании [в 2005 и 2006 годах] и чемпионом Италии [в 2011 году]. Кроме того, в 2005 году он получил награду «Золотой мяч», а в 2006-м с «Барселоной» стал победителем Лиги чемпионов.