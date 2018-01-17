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17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Курганской области
14:34  17 января 2018 0

«Ждут, когда умрет». В Кургане отказывают в квартире ветерану

Интервью с ветераном ВОВ. Клавдия Иванова Суслова. Екатеринбург , суслова клавдия
Ветеран Великой Отечественной не может добиться положенной ему по закону квартирыФото: Анна Майорова © URA.RU (архив)

В Кургане 92-летний ветеран Великой Отечественной войны живет в ветхом доме без удобств. Благоустроенную квартиру ему обещают, но не дают.

Леонид Колосов в 1943 получил году ранение. Он едва передвигается по дому, где отсутствуют ванна и туалет. Воду приходится носить с колонки, ухаживают за ним родственники. Они пытаются добиться благоустроенной квартиры для дедушки, по закону он имеет право на жилье с удобствами. Социальные службы, навещавшие ветерана три года назад, подремонтировали ему крышу и пообещали новую квартиру, которую он до сих пор ждет, сообщает REGNUM.

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В Зауралье ветераны рискуют не дожить до положенных по закону квартир — деньги выделяют слишком медленно

«Сейчас только звонят и спрашивают: живой или не живой? Тем временем человек живет в неблагоустроенном жилье и без удобств», — пояснил телеканалу «Область 45» правозащитник Александр Андрюков.

В управлении соцзащиты Курганской области пояснили, что ветеранам новая квартира положена, если жилая площадь менее 13 кв. метров или отсутствует жилье в собственности. Леониду Колосову предложили обратиться в спецкомиссию и добиться признания дома непригодным для проживания.

Правозащитник Андрюков готовит запрос в прокуратуру для проверки законности действий органов соцзащиты.

Как ранее писало «URA.RU», в Зауралье ветераны стоят в многолетних очередях на жилье. Однако деньги на новые квадратные метры выделяются слишком медленно и ветераны рискуют не дожить до положенных по закону квартир.

Артем Косых
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