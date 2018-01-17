В Кургане 92-летний ветеран Великой Отечественной войны живет в ветхом доме без удобств. Благоустроенную квартиру ему обещают, но не дают.
Леонид Колосов в 1943 получил году ранение. Он едва передвигается по дому, где отсутствуют ванна и туалет. Воду приходится носить с колонки, ухаживают за ним родственники. Они пытаются добиться благоустроенной квартиры для дедушки, по закону он имеет право на жилье с удобствами. Социальные службы, навещавшие ветерана три года назад, подремонтировали ему крышу и пообещали новую квартиру, которую он до сих пор ждет, сообщает REGNUM.
«Сейчас только звонят и спрашивают: живой или не живой? Тем временем человек живет в неблагоустроенном жилье и без удобств», — пояснил телеканалу «Область 45» правозащитник Александр Андрюков.
В управлении соцзащиты Курганской области пояснили, что ветеранам новая квартира положена, если жилая площадь менее 13 кв. метров или отсутствует жилье в собственности. Леониду Колосову предложили обратиться в спецкомиссию и добиться признания дома непригодным для проживания.
Правозащитник Андрюков готовит запрос в прокуратуру для проверки законности действий органов соцзащиты.
Как ранее писало «URA.RU», в Зауралье ветераны стоят в многолетних очередях на жилье. Однако деньги на новые квадратные метры выделяются слишком медленно и ветераны рискуют не дожить до положенных по закону квартир.