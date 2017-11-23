Курганской области по федеральной программе, предусматривающей предоставление жилья ветеранам Великой Отечественной войны, на следующий год выделят 7 млн рублей. По подсчетам специалистов, ориентировочно этого хватит на шесть квартир, в то время как сейчас в очереди стоят 20 человек. Таким образом, пожилые люди могут просто не дожить получения до нового жилья.
«Это федеральные полномочия, регион не участвует в финансировании программы. Как она будет в дальнейшем продолжаться, мы сказать не можем», — заявила «URA.RU» руководитель главного управления соцзащиты региона Вера Демина.
На сегодняшний день последней на очереди оказалась 90-летняя Анна Федосеевна (родственники попросили не указывать фамилию из опасений, что у них возникнут проблемы). Муж пенсионерки прошел всю войну, домой вернулся лишь в 1946 году (год служил в Германии). В очереди на получение жилья Анна Федосеевна стоит с 1992 года.