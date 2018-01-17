«Опухший» Николаев выглядит старше Пугачевой. ФОТО

19:27 17 января 2018 11

Поклонники музыканта приметили, что он не особенно заботится о своей внешности Фото: Игорь Николаев, Instagram

Фанатов композитора и певца Игоря Николаева поразил его внешний вид. Артист, которому 17 января исполнилось 58 лет, выглядит опухшим и гораздо старше своих лет.

Известная эстрадная певица Алла Пугачева в честь именинника разместила в своем аккаунте в Instagram фотографию, на которой среди прочих присутствует и Николаев. Подписчики в ужасе заявили, что он выглядит старше Примадонны, сообщают «Дни.ру».

«С Днем рождения, Игоряша. Будь счастлив!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)» — коротко написала Примадонна. Однако фотография, обнародованная Пугачевой, не всем ее подписчикам пришлась по нраву. В частности, некоторые поклонники сделали вывод, что Николаев выглядит хуже и старше прославленной исполнительницы.

«А Николяша весь опухший. Не просыхает», «Постарел Николаев», «Пугачева выглядит статуснее Николаева. А говорят, что мужчины стареют позже женщин», «Подстригите Игоряшу», «Игоряша скоро в экран не влезет, худеть нужно», «Сделайте ему другую стрижку ради бога! А то ужас просто на голове, извините!», «На фоне вечно молодой примадонны Николаев выглядит опухшим стариком», «Все вокруг взрослеют, кроме Аллы», «НУ КАКОЙ ОН ИГОРЯША? ЭТОМУ ИГРОТАНУ УЖЕ 70 ЛЕТ!», — раскритиковали внешний вид Николаева пользователи соцсети.

Ранее Игорь Николаев поделился с поклонниками раритетным фото с Аллой Пугачевой. По словам музыканта, снимок был сделан в 1987 году в Японии, сообщало «URA.RU».